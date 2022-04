ANALÝZA: Rusku docházejí vojáci, i se zraněnými jich ztratilo na 40 tisíc

Kdyby nešlo o mrtvé, byl by to jen bizarní detail na okraji války. Ukrajina tvrdí, že její márnice a mrazicí vagony přetékají těly ruských vojáků. Má jich být hodně přes sedm tisíc. Je to šestkrát víc, než kolik je podle Moskvy oficiální počet všech ruských padlých od začátku války.