V běloruských márnicích se hromadí těla Rusů, lékaři nesmí o ničem mluvit

Těla ruských vojáků, kteří zahynuli v bojích na Ukrajině, zaplňují márnice v Bělorusku. S odkazem na očitá svědectví to uvádí Rádio Svobodná Evropa (RFE). „Mrtvé Rusy přivážejí nákladní auta do márnic a poté jsou posláni zpět do vlasti vlakem nebo letadlem,“ uvedli svědci.