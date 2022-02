Je schopen všeho, řekla diplomatka USA o Putinovi a biologických zbraních

Rusko nebylo v žádném případě ohroženo Severoatlantickou aliancí, prohlásila mluvčí Bílého domu Jen Psakiová pro ABC News v reakci na informaci, že prezident Vladimir Putin uvedl ruské jaderné síly do „zvláštní pohotovosti“. Washington se o tom dozvěděl z jeho prohlášení.

Putin obvinil NATO z „agresivních prohlášení“ na adresu Ruska. Psakiová to okomentovala slovy, že to jsou obvyklé Putinovy tahy. „Viděli jsme ho dělat to znovu a znovu. Rusko nebylo nikdy ohroženo ze strany NATO, ze strany Ukrajiny,“ řekla mluvčí Bílého domu ABC News.

Americká velvyslankyně při OSN Linda Thomasová Greenfieldová v pořadu televize CBS „Tváří v tvář národu“ označila Putinovy poslední kroky jako nepřijatelné a eskalující konflikt.

Zprávu o tom, že se ruští a ukrajinští představitelé sejdou k rozhovorům na hranici s Běloruskem, Spojené státy vítají, ale teprve se uvidí, jestli Rusko jedná v dobré víře, varovala diplomatka.

Na otázku, zda ze strany Putina existuje i riziko nasazení chemických a biologických zbraní, Thomasová Greenfieldová řekla: „S tímhle chlapem určitě není nic smeteno ze stolu. Je ochoten použít jakékoli nástroje, které může, aby zastrašil Ukrajince a svět.“

Putinova poslední prohlášení o jaderné pohotovosti odsoudil i generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. „To je nebezpečná rétorika. Je to nezodpovědné chování,“ řekl pro CNN.

Psakiová nevyloučila, že budou následovat protiruské sankce v energetickém sektoru.

„Chceme udělat všechny kroky, abychom maximalizovali dopad na prezidenta Putina a zároveň minimalizovali dopad na americký lid a globální společenství. A tak jsou energetické sankce určitě na stole. Ty jsme nevyloučili. Ale chceme se ujistit, že minimalizujeme dopad na globální trh a děláme to jednotně,“ řekla Psakiová.

G7 podporuje odpojení ruských bank od SWIFT

Bílý dům také v neděli na svých webových stránkách uvedl, že USA vítá prohlášení Japonska, které se postaví za Evropu. Rovněž vyzval Francii, Německo, Itálii, Spojené království i Kanadu, aby izolovaly Rusko od mezinárodního finančního systému a našich ekonomik.

„Po oznámení Japonska nyní celá G7 podporuje odpojení vybraných ruských bank od SWIFT, omezení ruské centrální banky a sankcionování klíčových ruských vůdců, včetně prezidenta Putina. Premiér Kišida a japonská vláda odsoudili útok prezidenta Putina na Ukrajinu. Budeme nadále úzce spolupracovat,“ stojí v prohlášení Bílého domu.