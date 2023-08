USA: už víte, kdo vyhraje volby? Vždy je provázejí komety, které oslní a zhasnou

Malý kvíz: víte, kdo je to Howard Dean? Neříkejte, že nevíte... To byla demokratická hvězda nasměrovaná ještě v prosinci 2003 na zničení prezidenta George Bushe mladšího. Dean zářil v titulcích i průzkumech a sbíral nejvíc peněz, bylo jasné, že mezi demokraty nemá konkurenci a že to bude on, kdo se za demokraty utká s Bushem o Bílý dům.