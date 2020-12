USA za Trumpa ještě mimořádně popravují. Přímluva Kardashianové nepomohla

Ve Spojených státech vykonali devátý federální trest smrti v letošním roce. Ve věznici Terre Haute v Indianě popravili 40letého černocha Brandona Bernarda, který byl odsouzen za dvojnásobnou vraždu. Je to poprvé za posledních 130 let, co byla federální poprava vykonána v období, kdy se střídají u moci dvě odlišné administrativy.