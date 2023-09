Zemřela nejstarší senátorka USA, i přes chabé zdraví úřadovala přes 30 let

Zemřela dlouholetá americká demokratická senátorka Dianne Feinsteinová, která v Kongresu přes 30 let zastupovala stát Kalifornie. Informoval o tom v pátek deník The New York Times s odvoláním na rodinu. Feinsteinová byla nejstarší členkou Senátu, v poslední době se potýkala se zdravotními problémy, kterými byly podle médií například výpadky paměti a mozková encefalitida.