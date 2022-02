Biden oznámil sankce proti firmě spojené s Nord Stream 2. A chce přitvrdit

Spojené státy uvalí sankce na společnost, která má na starosti budování rusko-německého plynovodu Nord Stream 2, oznámil ve středu prezident Joe Biden. Opatření označil za součást úvodní odpovědi na kroky Moskvy spojené s Ukrajinou. Bidenova vláda také naznačila, že by mohl přijít i zákaz vývozu amerických technologií do Ruska, píše deník The New York Times.