Jak se to tam dostalo? FBI řeší přítomnost amerických čipů v ruském vybavení

„Naším cílem je vysledovat to zpátky, k americkému dodavateli, abychom určili, jakým způsobem to (západní materiál) našlo cestu do těch zbraňových systémů,“ řekl listu The Washington Post jeden činitel ministerstva obchodu obeznámený s vyšetřováním.

„To, že je čip společnosti nalezen ve zbraňovém systému, ještě neznamená, že jsme začali tuto firmu vyšetřovat. Zahájili jsme však pátrání po tom, jak se tam čip dané společnosti dostal,“ vysvětluje.

Mnohé země našly v ruském vojenském vybavení a zbraních západní elektronické komponenty, z nichž část byla vyrobena ještě před rokem 2014, kdy Západ na Rusko uvrhl sankce kvůli anexi Krymu. Podle výzkumné londýnské skupiny Conflict Armament Research (CAR) je však některý materiál nalezený v ruských troskách ukrajinskou armádou i nedávného data, například z roku 2019 či 2020.

„Je to pro mě významné, protože to ukazuje, že Rusko i poté, co zabralo Krym a byl proti němu uvalen první balík sankcí, stále dokázalo získat kritickou technologii, kritické komponenty pro důležité části zařízení, která nyní používá proti Ukrajině,“ podotýká výzkumník CAR Damien Spleeters.

CAR vyslala na Ukrajinu vlastní průzkumníky, kteří našli ve vojenských rádiích, vzdušných obranných systémech a zbytcích řízených střel shromážděných Ukrajinci díly od 70 společností se sídlem v USA a Evropě. CAR odmítá říci, o jaké firmy se jedná, protože se od nich stále pokouší získat více informací.

Čipy nalezené uvnitř vojenských rádií měly poškrábané identifikační známky. Podle Spleeterse to může naznačovat, že Rusko chtělo ztížit zjištění, kdo je zapojený do dodavatelského řetězce.

Právě po dodavatelích pátrají američtí činitelé. Přes ně totiž může docházet k obcházení sankcí. Agenti se proto snaží od konkrétních firem zjistit, komu své díly dále přeprodávají.

Jako drogový byznys

„Je to jako drogový byznys,“ upozorňuje James Lewis, ředitel technologického programu washingtonského Center for Strategic and International Studies. „Jsou tam zprostředkovatelé. Praní peněz,“ uvádí s tím, že cílem ruských sankcí je tento distribuční řetězec narušit.

Některé firmy provádějí vlastní výzkum. Americký tvůrce čipů Marvell například zjistil, že jeho produkt nalezený v roce 2016 v ruském průzkumném dronu byl předán v roce 2009 distributorovi v Asii, který jej dále předprodal dalšímu zprostředkovateli, jenž zbankrotoval.

Obchod s nejmodernějšími čipy a čipy určenými pro vojenské účely omezovaly USA už před anexí Krymu – exportéři museli pro prodej do Ruska získat od vlády licenci. Šířeji začaly Spojené státy obchod kontrolovat po roce 2014, přičemž největší restrikce dodávek čipů ruským zájemcům zavedly po invazi Ruska na Ukrajinu.

Tým z britského think-tanku Royal United Services Institute (RUSI) specializujícího se na obranu objevil v kusech zařízení na rušení rádiového signálu, které získala od Rusů ukrajinská armáda, počítačové čipy od amerických společností Intel či Analog Devices a od výrobců z Tchaj-wanu, Evropy či Japonska. Podle oslovených elektroinženýrů žádný z těchto čipů nebyl navržen pro použití ve vojenských vybavení, mnohé z nich byly i relativně zastaralé.

Rusko nicméně postrádá možnosti, jak si pořídit lepší, aktuální čipy. Kvůli odlivu mozků je v této oblasti závislé na dodávkách ze zahraničí. Mezinárodní sankce pro něj proto představují výraznou, možná dokonce fatální komplikaci. Podle analytiků Rusko plně pocítí dopady sankcí až na podzim.

Už nyní se však ruští vojáci musejí zřejmě uchylovat ke kreativním řešením nedostatku sofistikované techniky. V troskách ruského vrtulníku se například objevilo torzo pračky, což naznačuje, že Rusové musejí do vojenských zařízení montovat čipy, které původně byly určeny pro chladničky, pračky či sušičky.