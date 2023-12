Obyčejný občan jako každý jiný. Trump nemá proč mít přednost, rozhodl soud

Nejnovější vývoj v Trumpových četných právních sporech se týká obvinění ze spiknutí s cílem zvrátit volební prohru v roce 2020. Soudkyně Tanya Chutkanová na začátku prosince odmítla argumenty Trumpova právního týmu, podle něhož kroky jejich klienta popsané v obvinění spadaly do jeho prezidentských povinností.

Podle Chutkanové však neexistuje žádný právní základ pro tvrzení, že američtí prezidenti nemohou čelit obviněni z trestných činů v momentě, kdy již nejsou ve funkci.

Proti tomu se Trump odvolal, a ať odvolací soud ve Washingtonu rozhodne jakkoliv, je velice pravděpodobné, že strana, která prohraje, případ požene k nejvyššímu soudu, který by podle přání vyšetřovatele Smithe mohl finální verdikt vynést před letní přestávkou. Jisté to však není.

Začátek hlavního líčení v nyní pozastaveném procesu soudkyně Chutkanové byl původně naplánován na březen, nad termínem se však za současného vývoje vznáší otazníky.

Smith se podle deníku The New York Times (NYT) ve své žádosti před nejvyšším soudem odvolával na precedentní případ z roku 1974, kdy soud jednohlasně rozhodl v neprospěch tehdejšího prezidenta Richarda Nixona a nařídil, aby vydal nahrávky svých rozhovorů z Oválné pracovny, ačkoliv byl stále úřadujícím prezidentem s imunitou.

Trump tlačil činitele v Michiganu, aby vykolejili potvrzení voleb

Deník The Detroit News v pátek odhalil také další střípek Trumpovy snahy zvrátit volební porážku. Exprezident podle něho na konci svého mandátu osobně vyvíjel nátlak na republikánské členy volební komise, aby odmítli dokončit potvrzení výsledku prezidentské volby v nejlidnatějším okrese státu Michigan. List to uvedl poté, co se mu podařilo získat nahrávky z hovoru mezi Trumpem, dvěma komisaři a dalšími účastníky.

Schůze volební komise v michiganském okrese Wayne, který zahrnuje město Detroit, byla jedním z klíčových momentů vývoje po volbách roku 2020. Čtyřčlenný výbor nakonec hlasoval pro potvrzení výsledku, který Trumpova kampaň zpochybňovala nepodloženými tvrzeními o podvodech.

Schůze však měla velmi neobvyklý průběh, neboť republikánská dvojice nejdříve výsledek odmítla schválit, načež své hlasy změnila po vlně kritiky od zástupců veřejnosti.

S komisaři Monikou Palmerovou a Williamem Hartmannem se Trump spojil do půl hodiny po konci schůze, zjistil The Detroit News. Prezident jim řekl, že by vypadali „hrozně“, kdyby po prvotním odmítnutí výsledku nakonec podepsali dokumenty o jeho schválení. „Nemůžeme tyhle lidi nechat, aby nám vzali naši zemi,“ uvádí Trump na nahrávkách.

O tom, že se Trump s komisaři spojil, informoval tisk už v listopadu 2020, obsah rozhovoru však nebyl známý. Palmerová tehdy řekla deníku The Washington Post, že prezident na ni nijak netlačil a pouze vyjádřil „upřímnou starost o mé bezpečí“.

Palmerová s Hartmannem ze schůze odešli, aniž by podepsali záznam o svém hlasování, řekl jejich bývalý kolega z komise Jonathan Kinloch, který zastupoval Demokratickou stranu. Republikánská dvojice pak o den později oznámila, že chce své hlasy odvolat. Na výsledku už se však nic nezměnilo a úřady tak mohly bez problémů potvrdit vítězství současného prezidenta Joea Bidena v celém Michiganu.

Rozhovoru se členy komise v okrese Wayne se podle The Detroit News účastnila i šéfka předsednictva Republikánské strany Ronna McDanielová, která také Palmerovou a Hartmanna vyzvala, aby rozhodnutí o výsledcích voleb nepodepsali. „Zařídíme vám advokáty,“ uvedla v jistém momentě. Trump pak dodal: „Postaráme se o to.“

Nahrávka s podobným obsahem unikla do médií už na začátku roku 2021 poté, co Trump po telefonu tlačil na nejvyššího volebního činitele ve státě Georgia Brada Raffenspergera. Záznam, v němž tehdejší prezident hovoří o potřebě „najít“ dostatek hlasů pro zvrácení oficiálního výsledku, je jedním z bodů, o který se opírá státní obžaloba proti Trumpovi a jeho někdejším spolupracovníkům. Nátlak podle médií vyvíjel také na republikánské činitele v Arizoně.

Trumpovo federální obvinění plynoucí z jeho počínání po volební prohře v roce 2020 je jedno ze čtyř trestních stíhání, kterým čelí.

Zvláštní vyšetřovatel Smith na Floridě viní Trumpa z neoprávněného shromažďování utajovaných dokumentů, v Georgii je Trump obviněný z pokusu zvrátit výsledek voleb, v nichž prohrál se současným prezidentem Joem Bidenem, a v New Yorku zase popírá, že by falšoval podnikatelské záznamy v návaznosti na platbu pornoherečce Stormy Daniels.