Jestli se budu chovat jako diktátor? Jenom první den, prohlásil Trump

Trump, který vedl Spojené státy v letech 2017 až 2021, nikdy neuznal porážku v posledních prezidentských volbách a v roce 2024 chce do Bílého domu kandidovat znovu. Podle průzkumů je již několik měsíců prakticky neohroženým favoritem v boji o nominaci Republikánské strany, zatímco čelí dvěma federálním a dvěma státním obžalobám mimo jiné v souvislosti se snahou o zvrácení výsledku minulých voleb.

Debaty o jeho autoritářských tendencích v listopadu opět rozvířilo vyjádření, v němž přirovnal své oponenty k „verbeži“, hranice své rétoriky o měsíc dříve posunul také výrokem, že imigrace „otravuje krev naší země“. Už předtím začal Trump dávat najevo, že se v případě návratu do čela USA hodlá mstít svým oponentům v čele se současným prezidentem Joem Bidenem a jeho rodinou. Jeden z komentátorů listu The Washington Post minulý týden situaci shrnul tak, že v USA nyní existuje „jasná cesta k diktatuře“.

„Média se na tohle zaměřují a útočí na vás. Slibujete dnes večer Americe, že byste za žádných okolností nikdy nezneužíval moc k pomstě proti nikomu?“ tázal se Trumpa v novém rozhovoru moderátor televize Fox News.

„S výjimkou prvního dne,“ odpověděl exprezident, načež začal o věci žertovat. „Miluju tohohle chlapa,“ řekl o moderátorovi Seanovi Hannitym. „Řekne: ‚Nebudete diktátorem, že ne?‘ Já řekl: ‚Ne, ne, ne, kromě prvního dne.‘ Zavřeme hranici a budeme vrtat, vrtat, vrtat. Po tom nebudu diktátorem,“ pokračoval Trump.

V dřívější pasáži rozhovoru se jej Hannity ptal, zda má „jakékoli plány, v případě opětovného zvolení prezidentem, zneužívat moc, porušovat zákon a používat vládu k pronásledování lidí.“ „Myslíte, jak to teď dělají oni?“ odvětil Trump a začal mluvit o tom, že je obžalovaný kvůli „nesmyslům“ a čelí „vymyšleným obviněním“.

Trumpovy plány pro druhý mandát popisuje v rozsáhlé sérii textů deník The New York Times (NYT), podle kterého by jeho další funkční období mohlo přinést radikálnější kroky než to první. „Druhá Trumpova administrativa by se tolik nelišila jeho povahou, jako jeho okolím,“ napsal list.

Podle NYT má kolem sebe exprezident sofistikovanější soukolí připravující realizaci jeho návrhů, mezi něž patří „extrémní“ přitvrzení imigrační politiky, využívání armády na mexické i americké půdě či „univerzální“ desetiprocentní clo na dovozy do USA. Klíčovou součástí těchto úvah jsou podle médií čistky na federálních úřadech a rozšíření moci prezidentského úřadu. Agentura AP v listopadu napsala, že Trump by se pokusil připravit půdu pro propuštění desetitisíců kariérních úředníků.

Jako hrozbu pro americkou demokracii Trumpa dlouhodobě prezentuje prezident Biden, který chce rovněž kandidovat znovu a aktuálně nemá výraznější konkurenci v souboji o nominaci Demokratické strany. Průzkumy veřejného mínění naznačují, že kdyby proti sobě Trump a Biden stanuli nyní, byly by jejich šance na vítězství poměrně vyrovnané.