Koronaviru v USA už podlehlo tisíc lidí, země podpoří ekonomiku biliony

Sněmovna reprezentantů bude o ekonomických opatřeních hlasovat v pátek, prezident Donald Trump řekl, že je podepíše co nejdříve.



Díky záchrannému balíčku přijatému v Senátu po několika dnech náročných jednání potečou stovky miliard dolarů do nejhůře zasažených průmyslových odvětví, americké rodiny získají přímé výplaty v hodnotě asi 500 miliard dolarů.

Část peněz je určena pro malé podniky, dále pak na rozšířenou podporu v nezaměstnanosti, pro nemocnice a další zdravotnická zařízení.



Zákon, který má 880 stran, je nejrozsáhlejším souborem stimulačních opatření v americké historii a podle vůdce opozičních demokratů v Senátu Chucka Schumera je bezprecedentní kvůli tomu, že musí odpovídat nebývalé krizi.

„Naše zdravotnictví není připravené na nemocné (koronavirem). Naši pracující jsou bez práce. Naše firmy nemohou podnikat. Naše továrny stojí. Soukolí americké ekonomiky se se zastavilo,“ popsal situaci Schumer.

Hlasování v Senátu se zdrželo, protože několik republikánských zákonodárců se neúspěšně snažilo prosadit pozměňovací návrh namířený proti rozšíření pomoci pro nezaměstnané. Podle nich to bude pro zaměstnance znamenat „silnou pobídku nechat se propustit místo chodit do práce“.

Podle statistiky Univerzity Johnse Hopkinse počet obětí koronaviru ve Spojených státech přesáhl tisíc a testy nákazu prokázaly u více než 68 500 lidí. Více infikovaných eviduje v současnosti jen Čína a Itálie.

Nejvíce zasažený je stát New York s více než 30 000 potvrzenými případy a skoro 300 úmrtími, z nichž většina připadá na město New York. Agentura AP informovala, že u nemocnice Bellevue Hospital na Manhattanu vznikla provizorní márnice. V ulicích dohlížejí policisté na to, aby lidé mezi sebou udržovali bezpečný odstup. Řady strážců pořádku ale řídnou, protože mnoho z nich onemocnělo.

Guvernér státu New York Andrew Cuomo vysoký počet nakažených ve městě přisuzuje tomu, že New York slouží cestovatelům z celého světa jako vstupní brána do Spojených států i tomu, jak husté tam je zalidnění. Připomněl, že 8,6 milionu lidí jezdí metrem, potkává se výtazích, obytných domech a kancelářích.

„To, jak jsme si blízko, nás činí zranitelnými,“ řekl Cuomo. „Ale je také pravda, že vaše největší slabost je zároveň vaší nejsilnější stránkou. Naše blízkost nás dělá tím, kým jsme. Takový je New York,“ prohlásil guvernér. Od neděle mají obyvatelé státu New York nařízeno zůstat doma a někteří odborníci kritizují, že toto opatření přišlo pozdě.

Prezident Trump sice minulý týden prohlásil, že Spojené státy jsou ve válce s koronavirem, v úterý ale slíbil, že v zemi „rychle“ uvolní restriktivní opatření. Nemoc COVID-19 znovu přirovnal k sezonní chřipce, kvůli níž se takové kroky nedělají. „Zemi bychom mohli zničit, pokud ji budeme takto zavírat,“ řekl Trump.