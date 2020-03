New York, epicentrum koronaviru. Nejhorší teprve přijde, říká starosta

V neděli bylo ve státě New York pět procent všech nakažených z celého světa. Bylo tam asi 15 000 případů, velká většina v New York City a přilehlých předměstích. V pondělí to však bylo již 21 700 případů – byl to skok skoro o čtyřicet procent, takže podíl na světových součtech ještě vzrostl. Zemřelo tam 167 lidí. Ve městě samotném bylo přes třináct tisíc nakažených, z toho víc než 2 200 jich leželo v nemocnicích a 525 na jednotkách intenzivní péče.