Bidenův syn se přizná k přečinům s daněmi a držením zbraně, podepsal dohodu

Bílý dům prezidentovu synovi v prohlášení vyjádřil podporu v jeho snahách o nápravu svého života, konkrétní obvinění ale nekomentoval. List The New York Times (NYT) uvádí, že Hunter Biden souhlasil s podmínečným trestem za to, že pozdě zaplatil své daně v letech 2017 a 2018.

Dohodou se také vyhne trestnímu stíhání za to, že při nákupu střelné zbraně v roce 2018 lhal o užívání drog.

Obsahem dohody mezi Bidenem mladším a ministerstvem spravedlnosti mimo jiné je, že Biden dva roky nebude užívat drogy a bude souhlasit s tím, že už nikdy nebude vlastnit střelnou zbraň. Dohodu musí ještě schválit soudce.

U federálního soudu v Delawaru se Hunter Biden objeví v příštích dnech. „Po tomto oznámení... mohu tvrdit, že pětileté vyšetřování Huntera je uzavřené,“ uvedl podle NYT Bidenův advokát Christopher Clark, který dodal, že „Hunter je přesvědčený o důležitosti převzít odpovědnost za chyby, které udělal v turbulentním období svého života, kdy byl závislý na drogách“.

Pokud v případu nenastane významný obrat, z hlediska spravedlnosti by mělo být vyšetřování prezidentova syna brzy ukončené, politický aspekt případu však zůstane nadále živý, podotýkají americká média.

Vyšetřování Huntera Bidena, konkrétně jeho drogová závislost a mezinárodní podnikání, bylo už dlouho vítaným argumentem pro republikánské oponenty prezidenta Joea Bidena.

Republikánský exprezident Donald Trump, který chce opět kandidovat v prezidentských volbách a který je sám trestně stíhaný, se během svého působení v Bílém domě pokoušel dávat do souvislosti potíže Huntera Bidena s kroky jeho otce.

Mezi Hunterovy politicky nejvýbušnější skandály minulých let patří kauza kolem jeho laptopu. Ta začala na podzim 2020, když bulvární list The New York Post zveřejnil materiály získané z počítače, který Bidenovi mladšímu kdysi údajně patřil. Data médiím tehdy poskytli spojenci Donalda Trumpa. Z dat vyplynuly podrobnosti o Hunterových podnikatelských aktivitách a údajných milionech dolarů vydělaných díky vazbám na čínské firmy.