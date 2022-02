Smyčka Huntera Bidena. Jdou po něm už i ohaři z New York Times

Noviny podaly žalobu na ministerstvo zahraničí, aby přestalo sedět na hlášeních, která posílala domů americká ambasáda v Rumunsku o tamním zvláštním působení Huntera Bidena, tehdy syna viceprezidenta.

Ministerstvo je nechce vydat. Přestože by tak mělo učinit do dvaceti pracovních dnů, prý je zveřejní až napřesrok v dubnu. A tak na ně list New York Times vytáhl posvátné zaříkávadlo zákona o svobodném přístupu k informacím.