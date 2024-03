S radostí, a hlavně zeleně. Průvody v USA oslavily irské dědictví svatého Patrika

Jednou z největších oslav irského dědictví na světě je tradiční manhattanský průvod, jehož počátky sahají už do roku 1762, tedy 14 let před vyhlášením nezávislosti USA.

Megan Stranskyová z Houstonu se svými dvěma příbuznými si víkend na Brodwayi naplánovala tak, aby se shodoval s průvodem. Ten totiž považuje za nejlepší způsob, jak si připomenout své irské kořeny a tradice, které byly součástí její výchovy. A akce ji nezklamala.

„Nedá se to srovnat s žádným jiným průvodem nebo městem, kde jsem byla,“ žasla, když si prohlížela dudáky, kapely a policejní a vojenské delegace.

Součástí oslav svátku patrona Irska, který běžně připadá na 17. březen, kvůli nedělním bohoslužbám se ale manhattanský průvod letos konal v sobotu, bylo také ocenění dobrých irsko-amerických vazeb.

Uznání jako maršálka průvodu obdržela ředitelka společnosti Heineken USA Maggie Timoneyová, rodilá Irka. Ta se stala vůbec první ženou v čele velké pivní společnosti v Americe, za což ji před průvodem v rezidenci newyorského starosty blahopřála irská ministryně spravedlnosti Helen McEnteeová. Ministryně také připomněla, že důvodů pro oslavu přátelství obou zemí je více. Řadí se mezi ně třeba i úspěch irského herce Cilliana Murphyho, který minulý týden získal Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve snímku Oppenheimer.

Termínů i míst konání průvodů je však jen v samotném New Yorku více, poznamenává agentura AP. Jeden z pochodů městem projde i v neděli a umožní skupině LGBTQ+ projít směrem na Staten Island. Místní organizace skupiny totiž dříve několik let žádala město, aby se k průvodu mohla pod vlastní vlajkou připojit. Manhattanská přehlídka pochod i se symboly skupiny povolila v roce 2015, a to po rozsáhlých protestech a bojkotech ze strany některých politiků.

V zeleném a s pivem v ruce

Před chicagským průvodem se tisíce lidí, mnozí oděni do zeleného s pivem v ruce, shromáždily podél řeky Chicago. Její vodu lodě místního odborového svazu instalatérů jako tradičně obarvily zeleně, a to ekologickým práškem, který se dřív údajně používal ke kontrole těsnosti potrubí.

Katie a Ryan Foxovi z předměstské čtvrti Mount Pleasant se usadili na výletní lodi, odkud pozorovali, jak před nimi jeden z odborářských člunů stříká barvivo. Sedmatřicetiletý Ryan si tak splnil sen. „Jestli existuje město, které to dělá lépe než Chicago, rád bych ho viděl,“ komentoval.

V Chicagu na Den svatého Patrika obarvili řeku. (16. března 2024)

Velké davy lidí v zelených pláštích lemovaly také ulice Savannah v Georgii na průvodu k dvoustému výročí, který v roce 1824 začalo několik desítek irských přistěhovalců. Nyní je to jedna z hlavních každoročních událostí na jihu. Svědčí o tom i počet rezervovaných hotelových pokojů v oblasti – 18 tisíc.

V Oklahoma City se zase sešly stovky lidí v ulicích největšího stájového provozu v zemi Stockyard City, kde průvodem posléze prošel i dobytek. Hlavní maršálkou zde byla Anita Swiftová, vnučka americké filmové legendy Johna Wayna.

V San Franciscu sledovali účastníci v tmavě zelených tričkách a limetkově zelených péřových boa kapely, ale třeba i autobusy. Akce vyzývala k jednotě a jejím cílem bylo spojit různé kulturní skupiny tancem, hudbou a jídlem.