Ukrajinští vojáci zaútočili kamikaze tankem. Řidič pracoval v Česku

Ukrajinská 128. brigáda použila proti Rusům v Záporožské oblasti novou taktiku: kamikaze trofejní tank,“ napsal mluvčí brigády Yaroslav Halas. „Tank najel na minu před nepřátelským opevněním, ale výbuch nastražené munice byl tak silný, že naši pěchotu z těchto pozic už nikdo nerušil.“ O jaký typ tanku se jednalo, Ukrajinci neuvedli.

Podle Halase hrál nejriskantnější roli v operaci řidič tanku. Dostal stroj naplněný výbušninami na dostřel nepřítele. Pak z tanku vyskočil, vzdálil se do bezpečí a dálkově tank odpálil. Kdyby ho zasáhl granátomet, neměl by šanci přežít.

Halas řidiče identifikuje jako Vasila Dudiněce z Mukačeva. „Je to prostý člověk, dělnický migrant, který dlouhá léta pracoval v České republice,“ uvádí mluvčí. Poté, co se mu narodila dcera, se vydal v březnu 2022 bojovat na Ukrajinu.

„Samozřejmě jsem věděl, že se možná nebudu moci vrátit. Kdyby byl tank zasažen a výbušnina explodovala, znamenalo by to okamžitou smrt. Je to jasné, buď jste naživu, nebo mrtví. To není případ, kdy vám ustřelí ruku a nohu a pak vás manželka nebo děti vozí na vozíku a nosí vám vodu. Pro mě je lepší vrátit se nezraněný, nebo rychle zemřít,“ uvedl Dudiněc.

Řidič tanku tvrdí, že se k misi ihned přihlásil, protože chce co nejdříve vidět konec války, aby se mohl vrátit domů a vychovat své děti. Podle Halase mu nyní jeho kolegové přezdívají „Kamikaze“.

Sebevražedné tanky využívaly čečenské síly, které si je osvojily během čečenských válek. Ruští vojáci taktiku převzali. Ruští analytici přiznali, že se vojáci na frontě nejspíš inspirovali i taktikou syrských džihádistů, kteří v podomácku opancéřovaných náklaďácích najížděli na stanoviště a základny jednotek loajálních Bašáru Asadovi.

Rusové se v červnu chlubili, že proti ukrajinským opevněním v Doněcké oblasti posílají zastaralé tanky sovětské výroby T-54 a T-55, do nichž nacpali výbušniny o síle 3,5 tuny TNT a na dálku je odpálili.

Britská vojenská rozvědka uvedla, že tento styl boje je velmi neefektivní. Tanky totiž vybuchují dříve, než se k Ukrajincům vůbec dostanou.