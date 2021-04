Do Černého moře zamíří britské námořnictvo, Macron chce nepřekročitelné linie

Do Černého moře podle listu The Sunday Times, který se odvolává na zdroje z námořnictva, zamíří torpédoborec třídy Daring s protiletadlovými raketami a protiponorková fregata třídy Duke. V případě ohrožení ruskými plavidly je budou připraveny podpořit bojové letouny F-35 Lightning a helikoptéry Merlin z letadlové lodě HMS Queen Elizabeth. Ta zůstane ve Středozemním moři, protože vstup letadlových lodí do Černého moře zakazuje mezinárodní smlouva, píše The Sunday Times.



List rovněž poukazuje na to, že britské plány kontrastují s postupem Spojených států, jejichž prezident Joe Biden se nedávno rozhodl zrušit plánované vyslání dvou amerických válečných lodí do Černého moře kvůli obavám z eskalace napětí. V této souvislosti The Sunday Times upozorňuje, že náčelník britského generálního štábu Nick Carter v pátek připustil, že Londýn nesouhlasil s Bidenovým rozhodnutím stáhnout do září vojenské jednotky z Afghánistánu.

Rusko na východě Ukrajiny v oblastech ovládaných proruskými separatisty a na Krymu v poslední době shromáždilo velké armádní síly. Kyjev varuje, že soustřeďování ruských vojsk u hranic s Ukrajinou znamená riziko ruské ozbrojené agrese. Moskva se však brání, že jen chrání svou bezpečnost. Mluvčí britského ministerstva obrany listu The Sunday Times sdělil, že Británie úzce spolupracuje s Ukrajinou při monitorování situace a nadále vyzývá Rusko ke zmírnění napětí.

Otevřený dialog, ale při nepřijatelném jednání přijměme sankce, říká Macron

Francouzský prezident Emmanuel Macron v rozhovoru pro americkou televizi CBS zdůraznil, že by upřednostňoval s Ruskem otevřený dialog, ale že při jakémkoli nepřijatelném jednání ze strany Moskvy je zapotřebí přijmout protiruské sankce.

„Myslím, že s Ruskem musíme definovat nepřekročitelné linie,“ řekl Macron podle serveru stanice CBS, který o rozhovoru informoval. Francouzský prezident také sdělil, že mezinárodní společenství se podle něj k Rusku přistupovalo s „naivitou“. „Myslím, že to, co se stalo před pár lety, když byla podniknuta invaze na Ukrajinu, nebylo selhání diplomacie, ale selhání naší kolektivní důvěryhodnosti,“ řekl šéf Elysejského paláce. Nečinnost podle něj Putina povzbudila.

Macron zdůraznil, že by upřednostňoval otevřený dialog, ten ale za určitých podmínek není možný. „Upřednostňuji konstruktivní dialog, ale aby byl konstruktivní a efektivní dialog možný, potřebujeme důvěryhodnost,“ vysvětlil. Sankce podle něj nejsou dostatečné samy o sobě, ale jsou součástí dalších opatření.

Kyjev uvádí, že Moskva k ukrajinským hranicím v nedávné době přesunula desítky tisíc vojáků. CBS připomíná, že Rusko shromáždilo u ukrajinských hranic nejvíce sil od roku 2014, kdy Moskva anektovala poloostrov Krym a propukl konflikt na ukrajinském Donbasu mezi proruskými separatisty a ukrajinskými silami. Boje na Ukrajině si od té doby podle Kyjeva vyžádaly přes 13 000 životů. Lídři Francie, Německa, Ukrajiny a Ruska se snaží najít diplomatické řešení konfliktu v rámci jednání takzvané normandské čtyřky.