Nechceš bránit Ukrajinu? Až přijde Rus, pošle tě rovnou na Berlín, hlásí kampaň

Lvovské mobilizační úřady se rozhodly motivovat ukrajinské muže k nastoupení do zbraně pomocí videokampaně, která si pohrává s alternativní realitou a ukazuje, jak by se mohly změnit poměry pod ruskou nadvládou. Autoři kampaně se snaží ukázat, že různé osobní důvody, kvůli kterým se muži zdráhají narukovat, nebo i jejich výmluvy, by v případě naplnění černého scénáře působily absurdně.