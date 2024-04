Ukrajinec nechtěl narukovat, na nafukovací matraci odplul do Běloruska

Případ ukrajinského uprchlíka posuzoval soud v běloruském městě Homel. Ve spisu se uvádí, že uprchlík doplul do Běloruska na nafukovací matraci 17. března.

Ten den počasí zjevně nepřálo koupání: bylo deset stupňů nad nulou přes den, pět stupňů v noci. Ukrajinec přirazil ke břehu asi tři kilometry od jedné běloruské vesnice v Brahinském okrese. Tam jej zadrželi celníci a sepsali s ním protokol o „nezákonném přemístění zboží“, tedy matrace, přes hranice Euroasijské hospodářské unie. K soudu 4. dubna se Ukrajinec nedostavil, a tak byl v nepřítomnosti odsouzen k pokutě 400 běloruských rublů (asi 2 900 Kč). A matraci mu zkonfiskovali.

Další osud uprchlíka je neznámý. Podle soudního spisu je nezaměstnaný, stálé bydliště má na Ukrajině. Ve spisu se podle BBC nic nepíše o tom, zda se jej úřady chystají vyhostit do vlasti.

Mluvčí ukrajinských pohraničníků řekl ukrajinské redakci BBC, že s tak originálním způsobem nezákonného překročení hranice se ještě nesetkal. „Není to typické,“ odpověděl na otázku, zda ví o dalších případech útěku do Běloruska přes Dněpr.

Loni v únoru server RBK-Ukrajina informoval, že ukrajinští pohraničníci zadrželi v Zakarpatské oblasti na západě země převaděče, který se chystal přepravit do Maďarska dva muže z východu Ukrajiny snažící se vyhnout službě v armádě. Uprostřed tuhé zimy chtěl použít k překonání pohraniční řeky nafukovací matraci. Převaděč, dopadený při přebírání peněz, inkasoval na místě tisícovku dolarů (asi 24 tisíc korun). Předtím ale už za služby dostal sedm tisíc dolarů (asi 168 tisíc korun).

Bělorusko se přímo nezapojilo do ruské agrese proti Ukrajině, poskytlo však Rusku své území pro vpád ruských vojsk na Ukrajinu předloni v únoru. Ukrajina po vpádu uzavřela všechny pohraniční přechody, ale po ústupu ruských vojsk z Kyjevské a Černihivské oblasti obnovila fungování jednoho přechodu, přes který se do vlasti vrací Ukrajinci odvlečení do Ruska.

Ruská agrese vedla k tomu, že Ukrajina vyhlásila válečný stav, všeobecnou mobilizaci a uzavřela hranice mužům ve věku od 18 do 60 let. Následně podle pohraničníků přibylo případů nezákonného překročení hranice. Obvykle používají služeb převaděčů, kteří klienty přepravují do sousedních zemí přes lesy a hory, občas i přes pohraniční řeky.