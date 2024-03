Avdijivka pustila Rusům pořádně žilou, jejich postup ztrácí dech. Zatím

Ruský postup u Avdijivky na východě Ukrajiny ztrácí nyní po rychlých územních ziscích na dynamice, uvedl americký list The New York Times (NYT). Ukrajina podle něj vyslala do oblasti značné množství vojáků a Rusové jsou kromě toho nuceni útočit na otevřeném terénu, kde je nic nekryje.