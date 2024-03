Zelenskyj je herec, který hraje roli prezidenta, říká ukrajinský generál

Pane generále, na začátku jste řekl, že znáte český zbrojní průmysl. Jak vnímáte naši podporu Ukrajině? Česko bylo první, kdo poslal vojenskou techniku a munici.

Jakákoli munice, třeba jen jeden náboj, který dostaneme od našich českých přátel, je už silná podpora. Samozřejmě bychom chtěli více. Při znalosti možností českého zbrojního průmyslu bych byl rád, kdybychom ještě mohli realizovat projekt, který byl zmrazen v roce 2019. Česká zbrojovka Uherský Brod u nás chtěla postavit nejen továrnu na ruční zbraně, ale i muničku. Ale nevyšlo to. V té době jsem se sešel s vaším velvyslancem a také zástupcem zbrojovky. Řekl jsem, že vaše zbraně jsou velmi dobré, spolehlivé a že nejlepší reklama je, když jsou ve světě vidět. Vaše pomoc je důležitá, ale my musíme budovat i vlastní podniky a výrobní kapacity. To posílí Ukrajinu mnohem víc než pouhé dodávky zbraní.

Dříve se jí říkalo carská, pak sovětská, teď se jí říká prostě ruská, ale za její podstatou je uzurpování území a agrese, žádný rozvoj a posun. To jim zůstalo z mongolské historie.