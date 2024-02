Rusko plně ovládlo Avdijivku. Někteří ukrajinští vojáci jsou v zajetí

Podle agentury Reuters to je největší změna na frontě od května 2023, kdy Rusové po dlouhých krvavých bojích dobyli Bachmut. Reuters ji dává do souvislosti i s nedostatkem munice, kterému Ukrajina čelí kvůli „váhavé“ vojenské pomoci Západu. Podle ukrajinského armádního velitele někteří ukrajinští vojáci padli při stahování do zajetí.

„Na základě operační situace v okolí Avdijivky, abychom se vyhnuli obklíčení a zachovali životy a zdraví vojáků, jsem se rozhodl stáhnout naše jednotky z města a přejít do obrany na výhodnějších liniích,“ uvedl v prohlášení Syrskyj.

„Naši vojáci důstojně plnili svou vojenskou povinnost, dělali vše pro to, aby zničili nejlepší ruské vojenské jednotky, způsobili nepříteli značné ztráty na živé síle i technice,“ napsal také a vyjádřil přesvědčení, že se ukrajinské jednotky vrátí do tohoto města, které mělo před válkou kolem 32.000 obyvatel.

Šéf Kremlu Putin ruské armádě poblahopřál a ocenil toto „důležité vítězství“, uvedl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.

Už v pátek velitel uskupení ukrajinských sil generál Oleksandr Tarnavskyj informoval, že ukrajinští vojáci se stáhli z opevněné pozice na jihovýchodě Avdijivky. To spolu s dalšími zprávami z místa podle deníku Ukrajinska pravda ukazovalo, že se ukrajinské jednotky po měsících bojů stahují postupně z celého města, které je prakticky kompletně zničené.

Americký Institut pro studium války (ISW) ve svém pravidelném hodnocení situace uvedl, že ukrajinské stažení z Avdijivky se odehrálo „relativně kontrolovaně“. Poukazuje na skutečnost, že ukrajinská armáda pro účely tohoto složitého manévru povolala do oblasti posily.

Američtí analytici zároveň upozorňují na zprávy ruských vojenských blogerů, že stahování ukrajinských vojáků, kterým v Avdijivce hrozilo obklíčení, je „čím dál chaotičtější“ a doprovází ho zvýšené ztráty. Náznaky toho však ISW nepozoruje. Ruským silám bude podle ISW zřejmě činit potíže pokračovat v postupu z Avdijivky na západ, kde mají Ukrajinci připravené náhradní obranné pozice.

Někteří vojáci padli do ruského zajetí

Generál Tarnavskyj v sobotu připustil, že někteří vojáci při stahování z Avdijivky padli do ruského zajetí. „V závěrečné fázi operace, pod tlakem nepřátelské přesily, byli někteří ukrajinští vojáci zajati,“ uvedl na Telegramu. Přesný počet nesdělil. Ukrajinské úřady se podle něj obrátí na mezinárodní organizace a zprostředkovatelské země, aby zajistily, že Rusko bude s válečnými zajatci zacházet humánně a v souladu s mezinárodním právem.

Před ztrátou Avdijivky v posledních dnech varoval Bílý dům, zatímco apeloval na republikány v Kongresu, aby přestali blokovat vyčlenění dalších asi 60 miliard dolarů (přes 1,4 bilionu Kč) na vojenskou a ekonomickou podporu Kyjeva. Americký prezident Joe Biden a jeho poradci uvádějí, že ukrajinští obránci se kvůli tomu potýkají s nedostatkem munice.

Biden dnes o situaci telefonicky hovořil s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, který uvedl, že doufá v „moudré rozhodnutí“ amerických zákonodárců. Americký prezident v pátek řekl, že bez schválení příslušného návrhu Spojené státy nejsou schopny Ukrajině dodávat munici.

Podle Reuters je ovládnutí Avdijivky klíčové pro ruský cíl získat kontrolu nad celým východoukrajinským Donbasem. Putin navíc před březnovými prezidentskými volbami, v nichž se uchází o znovuzvolení, může vývoj na Ukrajině prezentovat jako svůj úspěch.

Avdijivka, kde nyní přežívá méně než 1000 obyvatel, leží severně od města Doněck, které proruské síly ovládly už v roce 2014. V poslední době zde ukrajinští vojáci čelili několikanásobné přesile ruských jednotek. Ovládnutí města bylo podle ukrajinských činitelů a západních analytiků vykoupeno obrovskými ztrátami na ruské straně, a to jak životů, tak obrněných vozidel.