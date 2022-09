Za vojáka berana. Ruské úřady rozdávají rodinám rekrutů zvířata i uhlí

Distribuce „malého rohatého skotu“ by měla být dokončena do neděle, přislíbil ministr zemědělství Sergej Ondar. Dodal, že v některých okresech začali rozvážet rodinám zmobilizovaných rezervistů také po půl metráku brambor a dvou pytlích mouky a také blíže neupřesněné množství uhlí. Místní úřady také slíbily příspěvek 5 000 rublů (asi 2 180 korun) na každé dítě mladší 17 let, o to si ale rodiny musejí požádat.

„Společným úsilím úřadů a aktivních obyvatel by příbuzní a blízcí vojáků i sami vojáci měli pocítit, že nezůstali se svými problémy sami,“ zdůraznil vládní portál.

Částečnou mobilizaci vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin 21. září. Při protestech proti povolávání do armády a proti válce policisté dosud zadrželi stovky lidí. Desítky tisíc Rusů mezitím uprchly před mobilizací do ciziny. Jejich počet podle britské rozvědky již převýšil početní stav ruských vojsk, které před 219 dny na Putinův rozkaz vtrhly na Ukrajinu.

Úřady v sibiřské republice ohlásily splnění Putinova příkazu o mobilizaci již 29. září. Na žebříčku kvality života zaujala loni Tuvinská republika poslední místo z ruských regionů. Předloni zde více než třetina obyvatel žila pod hranicí chudoby, poznamenal portál Sibir Realii zakázaný ruskými úřady.