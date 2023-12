Přestaňte podporovat Izrael a bude příměří, řekl Erdogan Bidenovi

Ukončení nepodmíněné americké podpory Izraeli by mohlo vést k rychlému příměří v Pásmu Gazy. Ve čtvrtek to šéfovi Bílého domu Joeu Bidenovi řekl turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Podle něj je třeba co nejdřív zastavit „lidskou tragédii“ v Gaze, kde izraelská armáda bojuje s teroristy z Hamásu. Erdogan zmínil i vstup Švédska do NATO a dodání letounů F-16.