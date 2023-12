Erdogan nepustí Švédsko do NATO levně. Nově chce konec kanadského embarga

Turecký prezident Erdogan má další podmínku pro ratifikaci vstupu Švédska do NATO. Kanada by podle něj měla zrušit embargo, které uvalila na zbraně a vojenský materiál z Turecka. Za poslední týdny se jedná o další otázku, již Erdogan před novináři spojil s tureckou podporou vstupu Švédů do Severoatlantické aliance.