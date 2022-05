Turci si netroufnou plány NATO vetovat. Z Baltu bude alianční moře, míní expert

Turecko už potřetí vzkázalo, že mu plány na vstup Švédska a Finska do Severoatlantické aliance vadí. Obavy, že bude Ankara proces vetovat, sice mírnil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, nicméně turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pak své námitky zopakoval (viz box). Jak reálné je, že Turci vstup Finů a Švédů do NATO zablokují?

Velmi málo. Turecko si podle mě netroufne vetovat vstup těchto zemí do NATO, když všechny ostatní členské státy včetně Američanů budou jednoznačně pro. Je to jiná situace než třeba na Bukurešťském summitu v roce 2008, kde Washington sice usiloval o to, aby se Ukrajina a Gruzie posunuly na cestě ke členství v NATO, ale některé západoevropské členské státy byly skeptické. Turci Erdoganovými slovy vypálili varovný výstřel a teď budou chtít jednat o koncesích. Spíš než ze strany Švédska a Finska bych ale čekal, že budou chtít něco získat od Američanů.