Chystaný vstup Švédska do NATO podnícený ruskou invazí na Ukrajinu znervóznil obyvatele švédského ostrova Gotland v Baltském moři. Mnozí z nich se obávají, že by Moskva mohla chtít uchvátit strategické místo pro sebe, a proto začali s nakupováním zásob či střeleckým tréninkem. Podle švédské armády zatím není důvod se útoku obávat, přesto se chystá v souvislosti s přihláškou do Aliance na ostrově posílit vojenskou přítomnost.