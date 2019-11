Beze mě by Hongkong padl za 14 minut, prohlásil Donald Trump

Trump rovněž řekl, že za čínským poloautonomním regionem stojí, ale že podporuje i hlavu Číny.

„Beze mě by byl Hongkong zničen za 14 minut. On (prezident Si) má na pozicích vně Hongkongu milion vojáků, kteří tam nevtrhli výlučně díky tomu, že jsem ho o to požádal,“ prohlásil Trump.

Do vyjednávání o osudu bývalé britské kolonie americký prezident údajně vnesl otázku obchodní dohody mezi Washingtonem a Pekingem, která by měla ukončit obchodní válku mezi oběma velmocemi.

Tu rozpoutal v roce 2018 právě Trump. „Udělal byste velkou chybu. Mělo by to strašně špatný dopad na obchodní dohodu,“ citoval Trump z rozhovoru, který prý vedl s čínským prezidentem.

Hongkong předala v roce 1997 Británie Číně pod podmínkou, že bude po dobu 50 let spravován podle principu „jedna země, dva systémy“. Region tak požívá svobod, jež jsou jinde v pevninské Číně nevídané. Demonstranti se však obávají rostoucího vlivu Pekingu, který se podle nich snaží dění v oblasti stále více kontrolovat.

„Musíme podporovat Hongkong, ale podporuji také prezidenta Si (Ťin-pchinga),“ prohlásil rovněž Trump. Tento jeho výrok podle agentury AFP odráží složitost situace, v níže se Washington v otázce Hongkongu vůči Pekingu nachází.

Američtí zákonodárci tento týden schválili návrh zákona, jehož cílem je chránit lidská práva v Hongkongu. V případě, že by Spojené státy usoudily, že Peking do záležitostí v oblasti příliš zasahuje, mohly by podle nového předpisu poloautonomnímu regionu zrušit zvláštní ekonomický status. Ten mu přiznaly právě kvůli principu jedna země, dva systémy a Hongkong si díky němu drží pozici jednoho ze světových finančních center.

O osudu návrhu zákona má nyní rozhodnout Trump, který jej může schválit či vetovat. Peking Trumpa vyzval, aby návrh nepodpořil, protože podle něj jde o vměšování do vnitřních záležitostí Číny. Pohrozil také „přísnými odvetnými opatřeními“, pokud by zákon vstoupil v platnost.

Bílý dům již dříve naznačil, že se prezident chystá předpis podepsat. Trump dnes však také uvedl, že finální ekonomická dohoda s Čínou je „možná velice blízko“.