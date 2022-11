V 96 letech zemřel bývalý čínský prezident Ťiang Ce-min, otec reforem

Bývalý čínský prezident Ťiang Ce-min zemřel. Podle tiskové agentury Reuters o tom ve středu informovala čínská státní média. Exprezidentovi bylo 96 let. Vedení Číny se ujal v roce 1989 po krvavém potlačení prodemokratických demonstrací na pekingském náměstí Nebeského klidu a u moci zůstal do roku 2002. Do čínských dějin se zapsal především díky ekonomickým reformám.