Čína zavádí digitální leninismus. Sleduje data 1,4 miliardy lidí, míní sinolog

„Represe tohoto rozměru byly vidět naposledy v roce 1989, nyní už lehce opadly. Tvrdší represe v městech, kde opatření byla zavedena jako první, se během týdne ještě objevovaly,“ uvedl Gardáš v pátečním Rozstřelu.

„Osobně se přikláním k tomu, že proticovidová opatření byla v posledním roce nástrojem utužování režimu,“ míní a dodává, že strana podle něj začíná reflektovat vůli lidu.

Proočkovanost je v Číně podle Gardáše docela vysoká. „Je to zhruba přes 90 procent populace, ale u lidí nad 65 let je to jen 40 procent, tam by potenciálně mohl být problém,“ říká.

Čínský režim je technokratický

Čínský systém podle Gardáše využívá mocných zbraní technokracie. Systém označuje za „digitální leninismus“. Mluví například o velkých datech a programech k rozpoznávání obličeje přes umělou inteligenci, které režim využívá k předcházení nepokojům.

Komunikace mezi protestujícími je podle Gardáše velmi strohá. Informace ven z hermeticky uzavřené Číny se dostávají těžce. „Sociální sítě jsou omezené, ale skulinky pro komunikaci tam jsou. Informace se dostávají ven hlavně jinotaji. Informace publikované na sítích mizí do několika minut. Číňané nemůžou na siť napsat, že jsou demonstrovat,“ říká.

Vláda politiku nulového covidu přehodnocuje

Protesty se podle Gardáše v Číně šíří kaskádovitě. Restriktivní opatření, izolace lidí a zastavování výroby v továrnách vedly k sociálním, ale i ekonomickým dopadům a ovlivnily mezinárodní obchod.

„Politika nulového covidu je neudržitelná, vláda to proto přehodnocuje,“ říká Gardáš, ale dodává, že většina protestujících chtěla opatření jen lehce uvolnit.

„Kdyby protesty gradovaly a nabíraly na síle, tak je tam možné ohrožení režimu, ale protestující hlavně chtěli zmírnit covidová opatření a říct, že si zaslouží lepší zacházení. Ale přímé požadavky na odstup Si Ťin-pchinga, tak sice zazněly, ale byly marginální. Navíc by nedosáhly cíle na zmírnění a ještě by to mohlo utužit represe. Troufnu si tvrdit, že Si Ťin-pching má své postavení jisté,“ říká sinolog.

„Komunistický režim se netají s tím, že má za cíl sjednocení celého čínského národa. Mají v úmyslu připojit Tchaj-wan,“ komentuje Gardáš úmysly Číny v následujících letech. „Rusku Číňané pomáhají ve válce s energiemi a ropnými produkty. Číně vyhovuje oslabený Západ, ale i oslabené Rusko. Využije ho jako oblast pro suroviny.“

Čínská města mírní proticovidová opatření

Další čínská města v pátek rozhodla o zmírnění opatření proti koronaviru a umožnila, aby se znovu otevřela nákupní centra a začala jezdit veřejná doprava. Uvolňování restrikcí následuje po protestech z minulého týdne.

Za posledních 24 hodin přibylo v Číně 34 980 nových nákaz koronavirem, z toho 30 702 asymptomatických. Vzhledem k počtu obyvatel země, který přesahuje 1,4 miliardy, jsou denní přírůstky infekcí poměrně nízké, Čína ale na rozdíl od většiny zemí světa nadále uplatňuje politiku nulového covidu a přijímá přísná opatření hned při výskytu prvních případů nákazy.

Demonstrace proti opatřením vyvolal nedávný požár v metropoli Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang, který si vyžádal deset obětí. Objevily se totiž informace, že kvůli protipandemickým opatřením se lidé v Urumči nemohli dostat z hořící budovy a záchranáři zase nemohli k nim. Úřady to popírají.

Oficiální list Kuang-ming v pátek na svých webových stránkách napsal, že Urumči znovu otevírá hotely, restaurace, velké supermarkety a lyžařská střediska. Ve městě Čchung-čching na západě Číny obnovilo provoz množství zařízení od holičství po posilovny.

Znovuotevření restaurací a obchodů hlásí například i Huhehot, metropole autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko, kde byla také obnovena autobusová doprava. Ve městě Čcheng-tu na jihozápadě země již nejsou potřeba pro cestování autobusem a metrem negativní výsledky koronavirových testů.. Kanton oznámil znovuotevření supermarketů a restaurací již ve čtvrtek. Pro přístup do restaurací tam již není nutné prokazovat se negativním PCR testem.

V řadě oblastí je také patrný ústup od neustálého hromadného testování. V jedné oblasti na východě Pekingu dostali například v pátek obyvatelé zprávu, že lidé, kteří „nejsou společensky aktivní“, jako senioři nevycházející z domovů, nemusí již pravidelně chodit na testy. Několik testovacích míst v oblasti již ukončilo činnost a počet testovaných lidí klesl o 20 až 30 procent, uvedl jeden z členů testovacího týmu.

Mnoho komunit v různých městech ale dál zůstává v přísném lockdownu a lidé se musí denně testovat, upozorňuje agentura Reuters. „Dobrá nálada není univerzální. Ačkoli spousta lidí si užívá znovunabyté svobody, je třeba poznamenat, že stovky dalších po celém městě setrvávají v uzávěře,“ řekl Reuters diplomat žijící v Kantonu.