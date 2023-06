Není to úplně nereálný scénář. Pokud by propukl ozbrojený konflikt mezi Čínou a Tchaj-wanem, kromě jiných dopadů by to pocítili i pacienti ve vzdálené Evropě. Z trhu by zmizela třeba antibiotika i jiné důležité léky. A to hned ze dvou důvodů.

Krize okolo Tchaj-wanu by mohla přinést úplné výpadky některých léčiv. Roberta Pizzocarová šéfka farmaceutické společnosti Olon