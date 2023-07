Tajfun Doksuri řádil v Pacifiku. Havárie lodi na Filipínách má 23 obětí

Nizozemsko se připravuje na návrat těžké váhy z Bruselu, Emmanuel Macron odjel do Oceánie, ve Španělsku už zase mají...

Makají, dřou, nekecají. Slovenští hasiči na Rhodosu krotí plameny i emoce

Vzduchem se nese hučení a praskání. Jako by tudy šel dinosaurus. Ale není to zvíře. Je to stěna ohně, která požírá...