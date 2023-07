Talim je letos první tajfun, který zamířil nad čínskou pevninu. Úřady vydaly výstrahu před povodněmi a nařídily lidem, aby zůstali doma. Ruší se lety i vlakové spoje, napsala agentura Reuters.

Podle čínských meteorologů provází tajfun vítr o rychlosti přes 136 kilometrů za hodinu.

Pokud by rychlost větru překročila hranici 150 kilometrů, přesunul by se Talim do vyšší kategorie tajfunů, které jsou v tuto roční dobu zcela ojedinělé, uvádí Reuters.