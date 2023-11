Muž z New Hampshire neměl auto ani nábytek, ale odkázal městu miliony

Když chodil Holt po městě, obyvatelé ho vídali v obnošeném oblečení. Po městě se dopravoval na zahradním traktoru, jezdíval do prodejny se smíšeným zbožím, parkoval u hlavní silnice, četl si noviny a nebo pozoroval projíždějící auta.

Příležitostně pomáhal také lidem z parku s přívěsy. Město ale opouštěl jen zřídka. Přestože učil v autoškole středoškoláky, řízení auta se sám vzdal. Místo toho se totiž rozhodl pro jízdní kolo a nakonec pro zahradní traktor.

Jeho mobilní dům v parku působil skoro neobydleně, jelikož byl po většinu času bez nábytku, bez televize a také bez počítače. „Zdálo se, že má, co chce, moc toho ale nepotřeboval,“ řekl agentuře AP Edwin „Smokey“ Smith, Holtův přítel a bývalý zaměstnavatel.

Utajené bohatství

Na začátku tohoto roku Holt zemřel. Až po jeho úmrtí se zjistilo, že během svého života žil s tajemstvím, které téměř nikomu neprozradil. Byl totiž multimilionář. A co víc, všechno rozdal komunitě se 4 200 obyvateli. V jeho závěti totiž byly stručné instrukce: 3,8 milionu dolarů městu Hinsdale ve prospěch komunity v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, rekreace a kultury.

„Myslím, že nikdo netušil, že je tak úspěšný,“ řekl Steve Diorio, předseda městské rady, který na Holta občas mával z auta. „Vím, že neměl moc rodinných příslušníků, ale přesto, to odkázat městu, ve kterém žil, ... Je to obrovský dar,“ dodal.

Peníze totiž tomuto městečku na řece Connecticut, sevřenému mezi Vermontem a Massachusetts s bohatými možnostmi turistiky a rybaření a malými podniky, mohly hodně pomoci.

Městečko je pojmenované po Ebenezeru Hinsdaleovi, důstojníkovi z francouzských a indiánských válek, který zde postavil pevnost a mlýn. Kromě Hinsdaleova domu postaveného v roce 1759 se ve městě nachází také nejstarší nepřetržitě fungující pošta v zemi, jejíž počátky sahají do roku 1816.

Od září, kdy byli místní představitelé informováni o penězích, se nekonalo žádné oficiální setkání, na kterém by se diskutovalo o možnostech jejich využití. Někteří obyvatelé navrhovali modernizaci radničních hodin, obnovu budov, možná i nákup nového stroje na sčítání hlasů na počest Holta, který si vždy dával pozor, aby volil. Další možností je zřízení online kurzu pro řidiče.

Organizace by mohly žádat o granty prostřednictvím svěřeneckého fondu New Hampshire Charitable Foundation a čerpat z úroků, a to zhruba 150 000 dolarů ročně. Hinsdale však „využije ponechané peníze velmi úsporně, stejně jako to udělal pan Holt,“ uvedla Kathryn Lynchová, správkyně města.

Sběratel autíček i knih

Holtův přítel a bývalý státní zákonodárce Smith, který se stal vykonavatelem Holtovy pozůstalosti, se o jeho majetku dozvěděl až v posledních letech.

O svém příteli, který zemřel v červnu ve věku 82 let, věděl, že měl rozmanité zájmy. Sbíral například stovky modelů autíček a vlakových souprav, které zaplnily jeho pokoje, zakrývaly gauč a přesahovaly až do kůlny. Sbíral také knihy o historii, mezi jeho oblíbená témata patřil Henry Ford a druhá světová válka. Holt měl také rozsáhlou sbírku gramofonových desek, včetně Händelových a Mozartových.

Smith také věděl, že Holt, který na začátku života pracoval jako vedoucí výroby v obilném mlýně, který byl uzavřen v nedalekém Brattleboro ve Vermontu, své peníze systematicky investoval. Jedna z jeho prvních investic do podílového fondu byla do komunikací, a to ještě před mobilními telefony.

Jednou se pak Smithovi svěřil, že jeho investice si vedou lépe, než kdy očekával, a nebyl si jistý, co s penězi dělat. Smith mu navrhl, aby myslel na město. „Byl jsem trochu zaražený, když jsem zjistil, že to všechno šlo městu,“ přiznal pak ovšem Smith.

Vzdělaná rodina

Holtova sestra, 81letá Alison Holtová z Laguna Woods v Kalifornii, uvedla, že věděla, že její bratr investoval. Neplýtvání penězi a investování totiž měli v rodině: vedl je k tomu jejich otec.

S bratrem vyrůstala ve Springfieldu ve státě Massachusetts. Jejich otec Lee Holt vyučoval angličtinu a světovou literaturu na American International College. Jejich matka, Margaret Holtová, měla za otce shakespearovského učence. Podle nekrologu byla umělkyní, která „vstřebala hodnoty kvakerské Společnosti přátel“.

„Geoffrey měl poruchu učení. Měl dyslexii,“ řekla. „V určitých ohledech byl velmi chytrý. Pokud šlo o psaní nebo pravopis, byl ztracený případ. A můj otec byl profesor. Takže si myslím, že Geoff měl pocit, že tátu zklamal. Ale možná, že ukládání všech těch peněz byl způsob, jak mu konkurovat.“

Oba rodiče byli míroví aktivisté, kteří se nakonec přestěhovali do Amherstu a účastnili se týdenní městské vigilie, která se zabývala místními i globálními otázkami míru a spravedlnosti.

Jejich děti byly vzdělané. Geoffrey chodil do internátních škol a navštěvoval bývalou Marlboro College ve Vermontu, kde si studenti sami navrhovali studijní plány. Maturoval v roce 1963, sloužil u amerického námořnictva a v roce 1968 získal magisterský titul na vysoké škole, kde jeho otec učil. Kromě autoškoly krátce vyučoval společenské vědy na střední škole Thayer High School ve Winchesteru ve státě New Hampshire, než dostal práci v továrně.

Alison vzpomíná, jak jim otec před spaním četl ruské romány. Geoffrey si dokázal zapamatovat dlouhá jména všech postav, které v románu byly. Podle Alison si tak její bratr zřejmě vypůjčil stránku z vlastní výchovy, která byla přísná a skromná. Jeho rodiče měli zeleninovou zahrádku, udržovali v domě nízkou teplotu a přijímali darované oblečení pro své děti od kamaráda.

Podle ní tak Geoffrey nepotřeboval ke štěstí mnoho, nechtěl na sebe upozorňovat a možná se bál stěhování. Jednou odmítl povýšení ve mlýně, které by vyžadovalo, aby se přestěhoval. „Vždycky mi říkal, že jeho hlavním cílem v životě bylo, aby si nikdo ničeho nevšiml,“ řekla a dodala, že říkával „jinak by se člověk mohl dostat do problémů“.

Skromný život

O penězích spolu moc nemluvili, i když se jí často ptal, jestli něco nepotřebuje. „Je mi prostě hrozně líto, že si nedopřál trochu víc,“ řekla. Ale nikdy si podle ní nestěžoval. Jako mladý muž byl krátce ženatý a rozvedený. Po letech se sblížil s jednou ženou z mobilního parku a přestěhoval se k ní. Zemřela v roce 2017. Alison ani Geoffrey neměli žádné děti.

Holt před několika lety prodělal mrtvici a spolupracoval s terapeutem Jimem Ferrym. Ten ho popsal jako přemýšlivého, intelektuálního a jemného muže, kterému se ale nechtělo jít akademickou cestou, kterou se vydali členové jeho rodiny.

Holt měl po mrtvici problémy s pohyblivostí a chyběla mu jízda se zahradním traktorem. „Myslím, že pro Geoffa bylo sekání trávy relaxací, byl to pro něj způsob, jak se spojit s přírodou,“ řekl Ferry. „Myslím, že to vnímal jako službu lidem, na kterých mu záleželo. A to byli lidé v parku s přívěsy, které měl myslím opravdu rád, protože to nebyli nijak nóbl lidé.“

Obyvatelé doufají, že si městečku Hinsdale díky tomuto daru všimne o něco více lidí. „Je to vlastně zapomenutý kout v New Hampshire,“ řekla Ann Diorio, členka místní plánovací rady. „Tak snad se díky tomu trochu dostane na mapu.“