Texasanka vysoudila na expříteli miliardu dolarů. Mstil se jí pornem

Žena z Texasu, která je v soudních dokumentech identifikována pouze iniciálami D. L., zažalovala svého bývalého přítele jménem Marques Jamal Jackson. Soud nyní kauzu uzavřel tím, že bývalý přítel ji psychicky týral tím, že šířil na sítích tzv. pornografii z pomsty. To je termín pro sexuálně explicitní fotografie nebo videa někoho, které jsou sdíleny bez jeho souhlasu. Informaci přinesl portál The New York Times.

Pár spolu začal chodit v roce 2016, na začátku roku 2020 spolu oba žili v Chicagu. Zhruba v té době podle žaloby začal jejich dlouhý a vleklý rozchod. Žena se po neshodách dočasně přestěhovala do domu své matky v Texasu. V říjnu 2021 pár oficiálně ukončil svůj vztah a žena expartnerovi řekla, že si již nepřeje, aby měl přístup k tomu, co žaloba popisuje jako vizuální intimní materiály.

On však místo toho snímky zveřejnil na několika platformách sociálních médií a webových stránkách včetně pornografických, a dokonce ve veřejně přístupné složce v online službě pro sdílení souborů Dropbox, uvádí se v žalobě. V materiálech ji jasně identifikoval jejím jménem a adresou i obličejem. Vytvořil dokonce falešné stránky na sociálních sítích a e-mailové účty, aby materiály sdílel s její rodinou, přáteli a spolupracovníky. Pornografické záznamy jim dokonce poslal přes odkaz na složku služby Dropbox. Na stránkách sociálních médií, kam snímky umístil, označil také účty jejího zaměstnavatele anebo posilovny, kam chodila.

Jackson svoji expartnerku po rozchodu rovněž obtěžoval telefonáty či textovými zprávami ze skrytých čísel. „Do konce života se to budeš snažit vymazat z internetu, ale nepodaří se ti to,“ napsal v jednom z mailů podle obžaloby.

Suma má odstrašit

K soudu se Jackson osobně nedostavil, porota mu i přesto nařídila zaplatit 200 milionů dolarů za minulou i budoucí duševní újmu a 1 miliardu dolarů jako trestní odškodnění.

Obhájce ženy Brad Gilde po vynesení verdiktu prohlásil, že neočekává vyplacení celé částky. Doufá ale, že suma poslouží jako odstrašující příklad pro ostatní. „Porota vám sdělila, že pokud si dáte za úkol někoho emocionálně ničit do konce života, budete sám čelit rozsudku, který finančně zruinuje vás,“ uvedl.

Obhájce dodal, že tento verdikt texaské poroty je potvrzením přání poškozené vrhnout světlo na celou tuto problematiku. „Cílem je povzbudit ostatní oběti, aby v případech pornopomsty dělaly totéž, a také povzbudit advokátní kanceláře, aby se těchto případů ujaly a zapojily do nich orgány činné v trestním řízení. Jen tak se tento typ trestné činnosti nebude opakovat,“ uzavřel právník podle listu The New York Times.