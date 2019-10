Ve švýcarských volbách vyhráli opět nacionalisté, ale se ztrátami

Švýcaři v neděli vybírali své zástupce do obou komor parlamentu, do větší Národní rady i do Stavovské rady, která zastupuje zájmy jednotlivých kantonů.

Švýcarská lidová strana ve volbách do Národní rady získala podle odhadů 26,3 procenta hlasů, což znamená o více než tři procentní body méně než ve volbách z roku 2015. Na druhém místě skončili stejně opět sociální demokraté (SP), kteří dostali 16,5 procenta hlasů. Třetí místo obhájila liberální strana FDP. Stejně jako vítězná SVP i sociální demokraté a liberálové dostali méně hlasů než v posledních volbách.

Výrazné zisky si ve volbách do větší z komor parlamentu připsaly podle prognózy obě švýcarské strany zelených. Zelená strana Švýcarska (GPS) získala 12,7 procenta hlasů, což je o 5,6 procentního bodu více než v roce 2015.

Skončila na čtvrtém místě, a na pátou příčku tak odsunula vládní Křesťanskodemokratickou lidovou stranu (CVP) s 12 procenty. Zelení liberálové (GLP) podle prognózy dostali 7,6 procenta hlasů a skončili šestí.

Čtvrtá příčka pro GPS a až pátá pro CVP znamená, že poprvé za několik desítek let překonala opoziční strana ve volbách jednu z dosud vládních stran, upozornila agentura APA. To by mohlo mít důsledek i na utváření budoucí švýcarské vlády - sedmičlenné Spolkové rady.