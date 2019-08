Skončil summit zemí G7. Na tom příštím v USA by Trump už chtěl vidět Putina

Třídenní summit, který v pondělí skončil, se věnoval zejména ekonomickým otázkám, nebezpečí obchodních válek či ochraně klimatu.

Jedním z bodů jednání byl obchodní spor mezi USA a Čínou. „Myslím, že strašně moc touží po dohodě. Myslím, že nemají na výběr,“ řekl americký prezident ve svém závěrečném vystoupení v jihofrancouzském Biarritzu.

Čínu podle něj velmi tvrdě zasáhla americká cla na dovoz čínského zboží, zatímco USA na tarifech vydělávají. Komentátoři přitom podotýkají, že cla v konečném důsledku mají negativní dopad spíše na americké firmy než na čínské, na které jsou zaměřena.

Trump řekl, že považuje za upřímné pondělní vyjádření čínského vicepremiéra ohledně obchodních jednání s USA. Liou Che ohlásil, že Čína je ochotna aktuální obchodní konflikt řešit prostřednictvím klidných rozhovorů a rozhodně se staví proti další eskalaci sporu.



Clo na víno nebude

Francie a Spojené státy na summitu uzavřely kompromisní dohodu týkající se francouzské daně na velké internetové společnosti. Ta je namířena proti internetovým gigantům, jako jsou například americké firmy Google, Amazon či Facebook, a americký prezident Donald Trump kvůli ní pohrozil zavedením cla na dovoz francouzského vína.



Macron novinářům řekl, že firmy, které platí tuto daň, si budou moci částku odečíst, jakmile bude příští rok nalezena nová mezinárodní dohoda o tom, jak zdanit internetové firmy.



„Udělali jsme hodně práce na bilaterálním základě, máme dohodu, která překoná problémy mezi námi,“ prohlásil Macron.



Americko-íránská schůzka

Poslední den summitu přinesl posun také v konfliktu mezi Teheránem a Washingtonem. Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona je íránský prezident Hasan Rúhání ochoten se s Trumpem v průběhu příštích týdnů setkat. Trump ke schůzce také svolil, podmínil ji však vhodným chováním Teheránu, který Američané silně podezírají z vývoje jaderných zbraní. Cílem by bylo řešit právě spor o íránský jaderný program.



„Pro nás jsou velmi důležité dvě věci: Írán nesmí nikdy mít jaderné zbraně a nesmí destabilizovat region,“ řekl Macron s tím, že na tom se shodl s Trumpem.

O uspořádání schůzky mezi americkým a íránským prezidentem se jedná. Macron nicméně upozornil, že „nic není hotovo“ a že celá záležitost je „nanejvýš křehká“.

Příště ve Spojených státech

V neděli do Francie ostatně nečekaně na několik hodin dorazil íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf. Trump uvedl, že o tomto pozvání předem věděl, ale že na schůzku s íránským ministrem bylo příliš brzy.



Příští rok se summit G7 uskuteční ve Spojených státech a Trump by chtěl, aby se jej účastnilo i Rusko, které bylo z tehdejší skupiny G8 v roce 2014 vyloučeno po anexi Krymu. Prezident USA avizoval, že by na další setkání lídrů „určitě mohl pozvat“ ruského prezidenta Vladimira Putina.

Dodal, že pozvánka by ale mohla Putina postavit do složité situace a možná by ji nepřijal. Dosud se ale pozvání Putina brání někteří evropští členové G7, kteří poukazují na nevyřešený konflikt kolem Ukrajiny.