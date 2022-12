Drahé a zpožděné. Německu drhne plán na nákup špičkových stíhaček

Víceúčelové stíhací letouny F-35 amerického výrobce Lockheed Martin jsou považovány za nejmodernější stroje svého druhu na světě. V případě nouze je lze použít i k přepravě amerických jaderných bomb. Ve své výbavě je mají mimo jiné letectva USA, Británie, Austrálie, Izraele, Japonska nebo Dánska. A nyní, po ruské invazi na Ukrajinu, je chce do svých rezerv i donedávna zdrženlivé Německo.

Interní dokumenty německého ministerstva obrany ovšem ukazují, že nákup 35 kusů stíhacích letounů F-35, které mají ve výbavě bundeswehru nahradit dosavadní letouny Tornado, by se mohl zpozdit a výrazně prodražit. Ministerstvo podle zprávy určené rozpočtovému výboru Spolkového sněmu navíc v plánovaném nákupu těchto stíhaček spatřuje značná rizika.

Předpokládaná cena ve výši 10 miliard eur podle ministerstva nebude konečná. Varuje také před „časovými prodlevami a dodatečnými náklady“ kvůli „mimořádně složitým přípravným pracím“.

Zprávu, která je označena jako „utajovaná informace – pouze pro služební potřebu“, má k dispozici tisková agentura AFP a list Bild am Sonntag, z nichž poté čerpala další německá média.

Problémů je ale víc. Dalším zádrhelem je, že používání stíhaček F-35 předpokládá dokončení rekonstrukce letecké základny v Büchelu do roku 2026. Podle ministerstva je ale nejisté, zda se vše podaří uskutečnit podle původního plánu. „Tento harmonogram je velmi ambiciózní. Proto je třeba počítat s časovým zpožděním a dodatečnými finančními náklady,“ píše se ve zprávě.

Bezpečnostní požadavky USA jsou „náročné“

Kromě toho ministerstvo předpokládá, že certifikaci pro letový provoz F-35 v Německu „nebude možné uskutečnit včas“, protože požadované dokumenty „nejsou k dispozici nebo nemohou být v budoucnu k dispozici kvůli zákonným požadavkům“. Letový provoz by pak mohl být zahájen „pouze s omezeními“, navíc bezpečnostní požadavky USA jsou „náročné“ co do rozsahu a komplexity.

I to podle očekávání povede k dalšímu navýšení nákladů. Ty mají jít z mimořádného, nově zřízeného fondu pro obnovu bundeswehru, v němž je k dispozici celkem sto miliard eur.

Kromě toho ministerstvo obrany v interní zprávě upozorňuje na další faktory, které by mohly vést ke zvýšení cen: Inflace, výkyvy směnného kurzu eura vůči dolaru a postupně rostoucí náklady na výrobu.

Vzkaz ministryni: Prostě to udělejte

Rozpočtový výbor má schvalovat část nákladů na tuto vysoce nákladnou zakázku příští týden. Ještě předtím je podle stanice ARD naplánované mimořádné setkání ministerstva obrany s rozpočtovými poradci vládních frakcí.

Nespokojenost kvůli možným rizikům ohledně nákupu amerických stíhaček už roste i v parlamentu. „Je nepřijatelné, že se o těchto problémech dozvídáme až nyní,“ stěžuje si hlavní zpravodaj rozpočtového výboru Andreas Schwarz (SPD). Ministerstvo má podle něj dodat plán, jak vše dostat pod kontrolu.

Na jedné straně tu jsou obavy z rostoucích nákladů a z toho, aby se nákup stíhaček nevymkl kontrole. Na druhé straně ale také požadavek, aby vše šlo podle původního harmonogramu.

„Časový plán nesmí být ohrožen. Očekávám, že ministryně prosadí a vytvoří všechny nezbytné podmínky pro včasný nákup a nasazení F-35,“ říká za svobodné demokraty (FDP) jejich rozpočtový expert Karsten Klein. Ministryni obrany Christine Lambrechtovou (SPD) vyzval, aby záležitost z titulu své funkce „natvrdo prosadila“.

Vzkaz kancléřovi: Vyměňte ministryni

Opoziční CDU/CSU naopak vládu kritizuje: „Vojáci a celé Německo se musí za tyto nové informace stydět,“ říká mluvčí pro obrannou politiku parlamentní frakce CDU/CSU Florian Hahn. Ministryně obrany Lambrechtová se podle něj navíc nikdy neztotožnila se zásadním obratem v obranné politice Německa, jak jej letos v únoru po ruské invazi na Ukrajinu avizoval kancléř Olaf Scholz. „Doporučuji tedy: Vyměňte ministra, než bude pozdě!“ poradil kancléřovi Hahn.

O tom, že s americkými stíhačkami nebude lehké pořízení, se přitom ví už roky. Už v roce 2019 například ministerstvo obrany v odpovědi na poslanecký dotaz postkomunistické Levice pořízení letounů F-35 odmítlo s odkazem na špatně odhadnutelná technická rizika. Služebně starší členové parlamentu pak dodávají: „O problémech se vědělo už dlouho.“