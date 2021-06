Srbsko začalo s výrobou Sputniku, od října se k němu přidá i čínská vakcína

Podle místních médií je Srbsko jedinou zemí v Evropě kromě Ruska, kde se tento očkovací preparát vyrábí. Agentura DPA naopak uvádí, že Srbsko je v tomto ohledu druhou zemí v Evropě, neboť Sputnik V se vyrábí již také v Bělorusku.



Srbský ministr bez portfeje Nenad Popović podle veřejnoprávního rozhlasu a televize RTS uvedl, že Srbsko vyrobí v příštích šesti měsících čtyři miliony dávek ruské vakcíny. Určené mají být v první řadě srbskému obyvatelstvu, v pozdějších fázích půjdou vakcíny i na export do zemí regionu. V Srbsku vyrobenými vakcínami by se mohlo začít očkovat do deseti dnů.

Pátečního slavnostního online setkání se zúčastnil také argentinský prezident Alberto Fernández, jehož země bude ruskou vakcínu taktéž vyrábět.

Sputnikem V očkuje zhruba sedm desítek zemí světa. Z Evropy jsou to kromě Ruska a Srbska též Maďarsko, Slovensko a některé další balkánské státy. Například na Slovensku je ale o preparát minimální zájem. Za první dva dny od spuštění registrací se na očkování touto látkou přihlásilo jen něco přes 4 000 lidí. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) vakcínu Sputnik V dosud neschválila.



Srbsko se od října chystá vyrábět také čínskou vakcínu Sinopharm. Prezident Vučić dříve uvedl, že by ve spolupráci s Čínou a Spojenými arabskými emiráty měla v zemi vzniknout nová továrna, která bude schopna produkovat dva až tři miliony dávek měsíčně.



Na konci května Srbsko také věnovalo Česku darem 100 tisíc vakcín značky Pfizer. Srbský prezident se na tom dohodl s českým premiérem Andrejem Babišem při květnovém setkání v pražské Kramářově vile.