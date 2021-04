Zbrzdění schvalování Sputniku? EMA chce řešit porušení standardů testování

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) začne příští týden prověřovat, zda Rusko neporušilo mezinárodní standardy testování vakcíny proti koronaviru Sputnik V. To může zpomalit jeho schvalování. Napsal to ve středu list Financial Times (FT) s odkazem na zdroje z agentury.