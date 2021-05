Očkování ze zahraničí v Česku zatím neplatí, celosvětové řešení se stále hledá

Jde konkrétně o ochranné opatření ministerstva zdravotnictví, které platí od 4. května a které ruší povinnost negativního testu pro očkované, kteří cestují do České republiky ze států se středním a vysokým rizikem. To se však nevztahuje na ty, kteří obdrželi očkování mimo území Česka.



A nejde přitom jen o ně. Desítky Čechů se nechali naočkovat například v Srbsku, kde cizincům nabídli bezplatnou vakcinaci. I ti tak nemají český certifikát a výhody pro očkované se na ně tak nevztahuje. Na problém ve středu upozornily Novinky.cz.



„Osoby, které podstoupily vakcinaci v zahraničí, jsou podle ochranného opatření ministerstva zdravotnictví nyní skutečně brány jako nenaočkované,“ potvrdil pro iDNES.cz za ministerstvo zahraničních věcí Jakub Augusta.



Situace se nelíbí například velvyslanci v Izraeli Martinovi Stropnickému. „Shodou okolností jsem byl před 14 dny za rodinou v Praze. Pominu tu cestu, která trvá 14 a více hodin. Měl jsem očkování platné z února, dvě dávky Pfizeru. Měl jsem certifikát v několika jazycích a čerstvý PCR test, aby mě pustili do letadla,“ popsal pro iDNES.cz.

„Přestože jsem musel v Praze absolvovat další PCR test a pak na pět dní do karantény. Vzhledem k tomu, že jsem jel do Česka na 9 nebo 10 dnů, jsem strávil půlku v karanténě. Abych mohl odjet, musel jsem znovu na PCR test. Během 10 dnů jsem na testech byl třikrát, a to jsem očkovaný. Postrádá to jakoukoli logiku,“ dodal.

Samo ministerstvo zdravotnictví tento krok vysvětluje ve svém ochranném opatření tím, že nemá možnost si pravost vystaveného certifikátu jiným členským státem ověřit.



„Z důvodu kontroly, kdy prozatím neexistuje jednotný postup v rámci EU a možnost ověřit si pravost certifikátu vystaveného jiným členským státem a předejití možného zneužití, a to s tím, že uvolnění pro očkované osoby je skutečně velmi zásadní, proto je třeba mít jistotu, že osoba skutečně byla naočkována, se toto uvolnění aplikuje pouze na v ČR vydané certifikáty o očkování,“ uvádí se v dokumentu. Odkazoval přitom na zprávy Europolu, podle něhož se již objevily případy zneužití například u potvrzení o prodělaném testu.

Situaci má vyřešit covidpas

Situaci by podle ministerstva zdravotnictví měl vyřešit v současné době vznikající evropský zelený certifikát, tedy covidpas. Ten má umožnit ověřit pravost jiných než v národní databázi zaznamenaných dokumentů. To potvrzuje i ministerstvo zahraničí.

„Cestování uvnitř EU by měl podstatně zpřehlednit a zjednodušit tzv. Digital Green Certificate (covidpas),“ uvedl Augusta. Nejde přitom jen o to, že by Česká republika sama neuznávala cizí certifikáty, funguje to i opačně. „Pokud jde o české očkovací certifikáty, pro usnadnění cestování je aktuálně uznává jen velmi málo zemí. V drtivé většině je stále požadován negativní test v kombinaci s karanténou, podmínky se ale napříč jednotlivými státy liší,“ popsal. Ministr zahraničí Jakub Kulhánek k ve čtvrtek řekl, že dokončení celoevropského řešení směřuje k 1. červenci.

Zůstává tak otázkou, jak to bude do budoucna, neboť covidpas má být společný pro všechny státy Evropské unie. Jinými slovy to není celosvětové řešení.

„Pro občany mimo EU budou platit stejná pravidla, jako nyní. Jednání o vzájemném uznávání certifikátů ale nyní EU vede třeba s USA. Některé členské státy také plánují bilaterální dohody, ČR byla oslovena například Izraelem,“ reagoval na dotaz Augusta.

O uzavření bilaterálních nebo regionálních dohod nyní uvažuje Česko společně s dalšími čtyřmi středoevropskými zeměmi. Dohody by měly umožnit přeshraniční cestování lidem, kteří byli očkováni proti nemoci covid-19 a platit by měly ještě před začátkem letní sezony. Konkrétně se jedná kromě Česka o Slovensko, Maďarska, Rakouska a Slovinska.

„Musíme udělat všechno, co je v našich silách, abychom rozběhli letní sezonu dovolených. Vítáme závazek EU, že se přijme evropské řešení. Jako dočasné řešení bychom chtěli umožnit těm (lidem) ze sousedních zemí, kteří jsou očkováni, aby přicestovali do České republiky. Zároveň chceme umožnit českým občanům, aby mohli volně cestovat do těchto zemí,“ řekl ve čtvrtek před novináři šéf české diplomacie Jakub Kulhánek.

Sám ministr zdravotnictví Petr Arenberger ve čtvrtek při jednání zdravotního výboru poslancům připustil, že by Česko mohlo uznávat očkování vakcínami certifikovanými v Evropské unie, když lidé podstoupí očkování jinde v Evropské unii. S účinností od soboty dojde podle něj k tomu, že si Česko bude s Polskem, Rakouskem, Maďarském, Německem a Slovinskem uznávat očkovací certfikáty.

O celosvětovém uznávání očkovacích certifikátů probíhají jednání na úrovni WHO či OECD. Ministerstvo zahraničních věcí ovšem dodává, že jde o velmi komplikovaný proces a v dohledné době se globální řešení pravděpodobně jen tak nenajde.