Účet pohánějící konspirační hnutí QAnon po roce a půl ožil, sdílel tajemné vzkazy

„Je to stejnou měrou stupidní, jako to je nebezpečné,“ reagoval na návrat Q reportér CNN Donie O’Sullivan, který se specializuje na dezinformace a extremistické projevy na internetu. Jeho slova odkazovala na násilné incidenty nesoucí stopy QAnon a především na loňský 6. leden, kdy dav stoupenců končícího amerického prezidenta Donalda Trumpa vtrhl do sídla Kongresu. V čele nepokojů tehdy stáli i lidé hlásící se ke konspiračnímu táboru a k vidění byly i slogany jako „poslal mě Q“.

Anonymního lídra hnutí jeho následovníci považují za vysoce postaveného vládního činitele s přístupem k utajovaným informacím, které jeho příspěvky odhalují. Takový příběh je zcela nepodložený a Q za poslední roky učinil nespočet předpovědí, které se nenaplnily.

QAnon se od svých počátků vyvinul ve spletenec různých konspiračních teorií, nicméně v jádru hnutí je představa o spiknutí různých elit od politiků Demokratické strany po herce, které uctívají Satana, zneužívají děti a kontrolují moc v USA. Průzkum z loňského března naznačil, že s mytologií QAnon se alespoň částečně ztotožňovalo až 20 procent Američanů.

Účet v srdci konspirační teorie začal fungovat na platformě 4chan asi rok po zvolení Trumpa, který byl vykreslován jako hrdina bojující proti zločinnému spiknutí. Q následně vystřídal různá internetová fóra, přičemž se pravděpodobně měnili i správci účtu, a nakonec skončil na 8kun, kde se po Trumpově volební porážce nadlouho odmlčel. Do minulého týdne byl posledním příspěvkem odkaz na skladbu kapely Twisted Sister s názvem We’re not gonna take it (“Nenecháme si to líbit“).

Obnovená aktivita účtu překvapila analytiky mapující dezinformace, napsal list The New York Times (NYT). „Tohle rozhodně přilévá olej do ohně,“ komentoval vývoj výzkumník z vysoké školy Montclair State University Bond Benton. Nové příspěvky Q podle něj navazují na dřívější rozdmýchávání strachu lidí kolem sociálních a kulturních otázek.

„Zahrajeme si zase hru?“

„Zahrajeme si zase hru?“, zněl první příspěvek, který se po roce a půl objevil na webu 8kun s unikátním kódem účtu Q. Anonymní pisatel následně mimo jiné napsal „jste připraveni znovu sloužit své zemi?“ a „pamatujte na svou přísahu“, což je odkaz na slib příznivců QAnon kopírující přísahu amerických vojáků či policistů. Příspěvky okamžitě spustily snahy členů konspiračního hnutí najít ve vzkazech skryté významy.

Také přinesly nové důkazy o tom, že daný účet nejspíše ovládá někdo napojený na správce 8kun nebo samotní administrátoři platformy Ron a Jim Watkinsovi. Programátor Ron Watkins je v tomto směru předmětem podezření už delší dobu, i v důsledku loňské dokumentární série z dílny HBO a nedávných lingvistických analýz jeho tvorby. Watkins aktuálně kandiduje za Republikánskou stranu do Kongresu ve státě Arizona.

Jeho kandidatura podle NYT není příliš nadějná, ilustruje však pronikání QAnon a jeho myšlenek na americkou politickou scénu. „Máme lidi v Kongresu, jsou zde mnozí lidi kandidující do Kongresu, kteří některé z těchhle věcí vypouštěli,“ poznamenal reportér CNN O’Sullivan. Vedle republikánské kongresmanky Marjorie Taylorové Greeneové do uvedené kategorie spadají například vítěz republikánských kongresových primárek v Ohiu J. R. Majewski a další republikánská kandidátka do listopadových voleb Mayra Floresová.

Vedle dalšího vývoje postavení QAnon v americké politice je nyní otázkou i to, jak se k nové aktivitě Q postaví bezpečnostní složky, vzhledem k riziku politického násilí. Bezprostředně po pátečních příspěvcích žádné oficiální prohlášení v tomto směru nepřišlo.