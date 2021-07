Konspirační hnutí QAnon naoko upadlo v zapomnění, mimo média ale sílí dál

Je pravda, že na Facebooku dnes mají uživatelé mnohem menší šanci narazit na rozšířené slogany QAnon jako je „velké procitnutí“ (great awakening), „bouře“ (the storm) nebo „důvěřuj plánu“ (trust the plan). Facebook podobně jako Twitter odstranil desetitisíce účtů propagujících nepodloženou konspirační teorii, která prezentuje exprezidenta Trumpa jako hrdinu tajného tažení proti sektě satanistických pedofilů ovládajících Hollywood, velké korporace, média i stát.

Pryč jsou také velké skupiny utvořené pod heslem Stop the Steal (“zastavte krádež“), které šířily nepravdy o loňských prezidentských volbách. A pryč je také Trump: Twitter jej vykázal natrvalo, zatímco na Facebooku nemůže přidávat příspěvky do roku 2023.

To ale neznamená, že QAnon končí. Federální bezpečnostní činitelé nedávno varovali, že stoupenci tohoto extrémního proudu by mohli spáchat další násilné činy, jako bylo povstání, které 6. ledna zasáhlo Kapitol a při kterém několik lidí zemřelo.

Nejméně jeden člověk, který otevřeně podpořil QAnon, byl zvolen do Kongresu. Za čtyři roky od chvíle, kdy kdosi pod přezdívkou „Q“ začal přidávat tajemné zprávy na okrajová internetová fóra, fenomén QAnon prošel dospíváním.

Je to dáno i tím, že součástí hnutí je dnes celá řada dílčích konspiračních teorií, od těch s evangelickým nebo náboženským zabarvením až po údajné zneužívání dětí v Hollywoodu a spekulace spojené se skandálem kolem Jeffreyho Epsteina, míní Jared Holt z výzkumného týmu DFRLab při Atlantické radě. „Trošku skomírají věci, které jsou výhradně doménou Q,“ řekl analytik extremismu ve Spojených státech. Světonázoru QAnon a konspiračním teoriím, které hnutí vstřebalo, se však stále daří.

Různé proudy mají společnou všeobecnou nedůvěru vůči mocným, často levicově nakloněným elitám. Tento motiv spojuje hlasatele nepravdivých tvrzení o vakcínách, zastánce Trumpovy „Velké lži“ o tom, že prezidentské volby roku 2020 byly ukradeny, a v podstatě kohokoli jiného, kdo je přesvědčen, že světem hýbe neviditelné spiknutí.



Čelit tomuto bezejmennému, proměnlivému a čím dál populárnějšímu způsobu uvažování je pro digitální platformy mnohem složitější výzvou, než jaké přišly před ní. Tyto ideologie jsou „pevně ukotvené a staly se součástí amerického folkloru“, hodnotil situaci další badatel z DFRLab Max Rizzuto. „Nemyslím si, že bychom se toho někdy zbavili,“ dodal.

Proč už QAnon není vidět

Na internetu se nyní takto laděné skupiny snaží splývat s pozadím. Dříve facebookové stránky otevřeně odkazovaly na QAnon, nyní jsou k vidění skupiny jako „Protože tohle vám v takzvaných MSM uniklo“, jejíž název používá zkratku slovního spojení „mainstreamová média“. Témata se různí od údajně rozbujelé kriminality po nepodložená tvrzení o masivních volebních podvodech a „otevřené válce proti konzervativcům“.

Lidé za skupinami tohoto druhu se snaží fanoušky vtáhnout hlouběji tím, že je odkazují na obsah na méně regulovaných platformách jako Gab nebo Parler.

15. ledna 2021

Když DFRLab na jaře mapoval výskyt sloganů QAnon a souvisejících výrazů na sociálních sítích, dospěl k závěru, že na předních platformách se oproti předchozím měsícům objevovaly výrazně méně a prakticky z nich vymizely. Uživatelé v USA tak možná přestali sdílet divoké zvěsti o Hillary Clintonové a pití dětské krve, místo toho ale mohli přejít k opakování vyvrácených tvrzení, jako je to, že vakcíny mohou lidem změnit DNA.

Ústup původních prvků QAnon pramení z vícero okolností: Trumpovy volební porážky, absence nových zpráv od „Q“ a především z intervence Facebook a Twitteru. Tento vývoj ovšem provází také změna rétoriky mnohých lídrů konspiračního hnutí, kteří zmírňují nejextrémnější myšlenky QAnon ve snaze oslovit větší publikum a uniknout postihům ze strany správců platforem.

„Uvnitř komunity QAnon proběhla velmi, velmi jasně formulovaná snaha zakamuflovat jejich projevy,“ řekl Angelo Carusone, který vede liberálně orientovaný výzkumný ústav Media Matters.

Sociální sítě proti dezinformacím

Facebook v prohlášení uvedl, že se snaží postup proti QAnon neustále přizpůsobovat tomu, „jak se škodlivé aktivity vyvíjejí“. Od loňského srpna prý společnost rozšířila pravidla v dané oblasti o desítky bodů, zatímco se hnutí a jeho jazyk proměňovaly.

Twitter zase ujišťuje, že se neustále snaží potlačovat aktivity, které by mohly vést k incidentům mimo jeho platformu, a uvádí, že už zablokoval přes 150 000 účtů „primárně zasvěcených“ šíření nebezpečného obsahu spojeného s QAnon.

Otázkou je, zda toto tažení nezačalo příliš pozdě. Carusone například poznamenal, že Facebook loni šest týdnů před širším zákazem QAnon oznámil jakýsi částečný zákaz, čímž údajně členům tohoto hnutí poskytl varování a umožnil jim upravit vystupování. „Jestliže byl nějaký správný moment na to, aby se provozovatel sociální sítě postavil obsahu od QAnon, tak by to bylo před mnoha měsíci, před lety,“ dodal Rizzuto z týmu DFRLab.