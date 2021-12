Balík z Polska Berlíňanku překvapil, mimo bazénu v něm objevila i sovu

Sova měla oční zánět a vážila jen 210 gramů; dospělí jedinci tohoto druhu přitom mívají až 250 gramů.

O soví cestovatelku se po ošetření na klinice starají v berlínské stanici pro divoké ptáky ve čtvrti Marzahn-Hellersdorf, která spadá pod německý Svaz ochrany přírody (NABU). Tam ji vykrmují myškami a kuřaty.

To, že sova dlouhou cestu v zásilkovém balíku přežila, je podle mluvčí NABU Janny Einöderové „opravdu zázrak“. Až pták znovu získá sílu, měl by být vypuštěn do volné přírody, citoval Einöderovou deník Tagesspiegel.