VIDEO: Rána a konec. Iráčané zveřejnili záběry útoku na Solejmáního

Solejmání zemřel při útoku amerického bezpilotního dronu MQ-9 Reaper na konvoj aut, který odjížděl z mezinárodního letiště v Bagdádu. Na záznamech je vidět exploze a stoupající kouř, uvádí agentura Reuters. Tělo Solejmáního bylo identifikováno jen podle prstenu.

Příkaz k útoku vydal americký prezident Donald Trump.

„Solejmání plánoval bezprostředně hrozící a zákeřné útoky na americké diplomaty a vojáky, ale my jsme ho přistihli při činu a zneškodnili,“ uvedl Trump s tím, že Spojené státy učinily krok k zastavení války, nikoli k jejímu rozpoutání.

Solejmání byl v Íránu velmi populární. Vysoce postavený velitel íránských revolučních gard Gholámalí abú Hamza prohlásil, že Írán bude v odvětě za útok Američany trestat kdykoliv, kdy mu budou na dosah. Írán si podle něho vyhrazuje právo se Spojeným státům za smrt Solejmáního pomstít, napsala agentura Tasním.

V rozhovoru s televizí CNN v pátek večer íránský velvyslanec při OSN Madžíd Tacht Ravančí řekl, že útok je vyhlášení války a odpověď Teheránu bude „tvrdá“. Předtím oznámil OSN, že Írán si vyhrazuje právo na sebeobranu na základě mezinárodního práva.



V Bagdádu se tisíce lidí účastní sobotního smutečního průvodu na počest Solejmáního a člena vedení vlivných iráckých milicí Abú Mahdího Muhandise, který byl též zabit při útoku. Průvod navštívili bývalý i současný irácký premiér.

Tělo Solejmáního bude v sobotu převezeno do íránské provincie Chúzestán, jež sousedí s Irákem, a odtud bude v neděli dovezeno do šíitského posvátného města Mašhadu na severovýchodě země, potom do Teheránu a nakonec do generálova rodného Kermánu. Tam ho v úterý pohřbí.