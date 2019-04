Slovenští poslanci neví, pro co hlasují. Omylem zakázali hymny cizích států

Maďaři na Slovensku podle médií používají maďarskou hymnu při různých příležitostech včetně náboženských obřadů v kostelech a také při fotbalových utkáních.

Novelu zmíněného zákona o státních symbolech předložili do sněmovny poslanci vládní nacionalistické Slovenské národní strany (SNS). Při závěrečném hlasování pak zákonodárci tříčlenné koalice i část opozice podpořili také nové opatření, podle kterého lze hymny cizích států hrát pouze v přítomnosti oficiální delegace daně země.

„Ano, stala se chyba. Omlouváme se za to. Dostalo se tam jedno ustanovení, které nepatří do Evropy 21. století,“ řekl Bugár, který se zmíněného hlasování nezúčastnil z důvodu rekonvalescence po operaci. Podle něj je ale důležité, že novela ještě neplatí „Je tu možnost, aby reparát vyšel,“ dodal.

Na dopad novely zákona upozorňoval ještě během jednání o předloze ve sněmovně poslanec nejsilnější opoziční strany Svoboda a solidarita Ondrej Dostál, který také neúspěšně navrhoval vypuštění kontroverzního ustanovení ze zákona. Jeho iniciativu nepodpořila ani většina poslanců Mostu-Híd. Následně novelu kritizovala například média, která vycházejí v maďarštině.

Podle listu Denník N se maďarská hymna běžně hraje i před domácími utkáními fotbalového klubu nejvyšší slovenské soutěže DAC Dunajská Streda, kde také žijí příslušníci maďarské menšiny.

Most-Híd i další strany již požádaly prezidenta Andreje Kisku, aby zákon vrátil sněmovně k opětovnému projednání. Hlava státu své rozhodnutí oznámí příští týden.

„Prezident Andrej Kiska by chtěl požádat poslance vládní koalice, aby si nejdříve přečetli to, pro co hlasují. Mnohem lepší by bylo, pokud by již přípravě zákona věnovali větší pozornost,“ uvedla v prohlášení prezidentská kancelář.

Novelu zákona o státních symbolech předložili poslanci SNS zejména v reakci na postup slovenského hokejového svazu, který na dresy slovenské reprezentace pro nadcházející šampionát v Bratislavě a v Košicích nechal zobrazit upravený slovenský státní znak.

Pod tradičním dvojkřížem se nacházejí místo trojvrší tři zdvižené hokejky. SNS prosadila, že s výjimkou startovního čísla nově nebudou moci na reprezentačních dresech slovenských sportovců dominovat oficiálnímu státnímu znaku jiné grafické prvky. Pokud by zákon vstoupil v platnost v původně plánovaném termínu v polovině května, museli by slovenští hokejisté na mistrovství světa měnit dresy.