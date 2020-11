Slovensko opět plošně testuje. Možná alternativa k uzávěře, míní Matovič

16:21

Slováci se tento víkend opět testují na koronavirus. Do plošného testování se minulý týden zapojily dvě třetiny obyvatel pětimilionové země, nákaza se odhalila asi u jednoho procenta lidí. Tento víkend se akce opakuje v okresech, kde bylo nakažených nalezeno více. Pokud by se takto testovalo každý týden, mohlo by jít o alternativu k uzávěře, uvedl premiér Igor Matovič.