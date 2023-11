Ty chrapúni! Matovič vulgárně nadával poslanci Směru, odskákala to média

Média nyní mohou nahrávat či vysílat živé vstupy jen v prostorách knihovny nebo v místnosti určené pro tiskové konference. „Jen, co mi předseda poslaneckého klubu Slovensko, Za lidi, KÚ Michal Šipoš dokáže garantovat, že všichni členové tohoto poslaneckého klubu budou dodržovat základní pravidla slušnosti, toto omezení bude zrušeno,“ řekl Pellegrini podle deníku Sme.

Před knihovnou navíc bude stát člen ostrahy. Předseda parlamentu přiznal, že to bude znamenat „značný diskomfort pro média“, stížnosti ovšem směruje na Matovičovu stranu Slovensko (dříve pod názvem OLaNO). „Není to z mé strany nic osobního,“ dodal Pellegrini.

Matovič mu pak u řečnického pultíku vzkázal, že si nemá vymýšlet nová pravidla. Pellegrini mu následně vypnul mikrofon, protože prý nešlo o procedurální návrh. Na čtvrteční tiskové konferenci Matovič pak řekl, že se „nikdy neskláněl před absolutním zlem“.

„Pellegrini má jen hezčí fasádu než Fico,“ prohlásil a Pellegrinimu vzkázal, že se vzdá poslaneckého mandátu, pokud mu slíbí dvě věci – že zajistí, aby letos senioři dostali třináctý důchod, a nesebere lidem rodičovský příspěvek. To první Hlas sliboval před volbami, to druhé prosadil Matovič.

Všechen tento rozruch přitom vychází z krátké slovní přestřelky, kterou Matovič vyvolal ve středu na chodbě parlamentu. Tam se měl účastnit živě natáčeného rozhovoru spolu s poslancem Směru Mažgútem.

Místo toho mu začal vulgárně nadávat. „Ty chrapúni. Tobě? A za co?“ začíná video, které zachytily kamery televize Markíza. Mažgút mu odpovídá, že za „nahrávku, za vulgarity“. Matovič do něj mezitím „hučí“, že je tupec. Mažgút mu pak připomíná, že jdou do vysílání.

„Však to pěkně okomentuju, ty ču*áčku,“ nekončí expremiér a Mažgút reaguje odchodem. Přítomná redaktorka se jej ještě snaží zastavit a přemlouvá ho, aby se vrátil. Ten to nakonec udělá, zatímco mu Matovič dál nadává a později vysvětluje, proč se do poslance tak pustil.

Podle slovenských médií incident navazuje na předvolební kauzu z tiskové konference Směru, kam Matovič přijel v autě s megafonem a útočil na vedení strany včetně předsedy Roberta Fica a místopředsedy Roberta Kaliňáka. Ten si to šel nakonec s Matovičem vyřídit osobně. Bitku nakonec ukončila policie.

Matovičovo středeční divadlo pro média nicméně média omezuje v době, kdy na Slovensku už tak čelí útokům. Staronový premiér Fico v pondělí večer oznámil, že „dá prověřit povolení Markízy, Denníku N, deníku Sme a Aktualit ke vstupu a práci na úřadu vlády, tedy práva vstupovat na úřad a otravovat nás s jejich otevřeným nepřátelstvím“. „Do rozhodnutí budou nechtěnými hosty na úřadu vlády,“ dodal.

Jmenované redakce označuje za nepřátelské a už předtím řekl, že se Markíze podívá na financování. A už před ním se koaliční Slovenská národní strana (SNS) rozhodla nepouštět novináře z těchto médií na své stranické tiskové konference.

Novinářů se po Ficově oznámení zastala prezidentka Zuzana Čaputová. „Součástí práce médií je i kritika politiků. Nám politikům to může být přirozeně nepříjemné. Ale význam médií přesahuje náš diskomfort a je pro demokracii nenahraditelný. Média jsou součástí krevního oběhu demokracie a jejich omezování nebo přiškrcování by mělo za následek její odumírání,“ napsala.

Slovenská společnost podle ní nikdy nebyla více rozdělená. „Proto odmítám a nemůžu podporovat dělení částí společnosti na víc nebo méně ušlechtilé, přátelské nebo nepřátelské,“ dodala také s odkazem na to, že Fico začíná útočit nejen na média, ale i nevládní organizace.

Ty zase koaliční politici začínají dělit na ušlechtilé a neušlechtilé. A sám Fico pohrozil, že organizace financované ze zahraničí budou mít povinně označení „zahraniční agent“. Premiér sice odkazuje na americké zákony, proti kritikům vlády takto nicméně postupují v Rusku či Maďarsku.