Ať je Kristus králem Slovenska. Tajemník resortu kultury překvapil i biskupy

Intronizace znamená uvedení do úřadu. Náměstek Kuffa tak chce svěřit funkci někomu, kdo je možná víc než dva tisíce let po smrti. A požaduje, aby u tohoto slavnostního aktu byla celá slovenská vláda. Bratr známého slovenského kněze Mariána Kuffy s tím přišel na pondělní mši v Trnavě, které se zúčastnilo několik biskupů i apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli.

Když Kuffa dostal slovo, vyzval biskupy, aby zasvětili zemi „Kristu Králi“. „Nedá mi, abych, když tu máme tolik excelencí, za ministerstvo kultury dáváme příslib, i takto tady veřejně ho dávám, že my budeme ti, kteří budou iniciovat, aby co nejdřív podle možností bylo a dosáhlo se to, aby Kristus Král byl intronizovaný a stal se králem Slovenska,“ řekl doslova.

„Byla by to velká věc,“ dodal s tím, že o to kabinet požádá, ale vykonat to musejí biskupové. A apeloval na ně, aby tak učinili co nejdřív. Na záběrech z přímého přenosu mše bylo podle portálu Postoj zřejmé, že mnozí kněží na Kuffova slova reagovali údivem a rozpaky. Záznam přenosu také nakrátko zmizel a když se znova objevil, Kuffův projev už tam nebyl.

Kromě přeměny Slovenské republiky na Kristovo království tajemník mluvil i o dalších oblíbených tématech nejen slovenských konzervativců. Slíbil například, že zastaví „genderovou ideologii“, která podle něj „sužuje naše Slovensko“. „Za ministerstvo kultury slibujeme, že to, co bylo, nebude. To bude konec,“ poznamenal. Připomněl také církevní procesí v době morových epidemií. „Ten mor zázračně zmizel, ze dne na den,“ tvrdil.

Záznam projevu je k vidění zde:

Ohlédl se i za érou covidové pandemie a vybídl, aby lidé „obnovili skutečně hlubokou víru v Ježíše Krista a Boží slovo“. Odsoudil rovněž potraty a přihlížejícím ženám řekl, že nemají právo rozhodovat o svém těle. Při projevu o výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Slovensko si zase spletl slovenštinu se staroslověnštinou a řekl, že se „slovenština stává čtvrtým liturgickým jazykem na celém světě“. V době, o které mluvil, tento jazyk ještě neexistoval.

Jedenáctiminutový proslov politika, jenž je mimochodem obviněn z vyhrožování slovenskému farmáři, obsahoval i zmínku o takzvaných Sedmipočetnících, tedy žácích obou věrozvěstů, kteří byli vyhnáni z Velké Moravy – podle Kuffy ze Slovenska. „Za ministerstvo kultury chci poprosit, když tu máme tolik eminencí, aby vysoko, jak jen natáhneme ruce nahoru, aby se tak zdvihl kult svatých Sedmipočetníků,“ vyhlásil a zvedl ruce.

Oficiální představitelé ministerstva kultury ani církve se ke Kuffovu vystoupení příliš nehlásí. A Konference biskupů Slovenska už se od něj distancovala. „Chrám je místem modlitby a nemá být prostorem pro apely, které rozdělují věřící. Míchání politické agendy s duchovním slovem vyvolává nevoli a negativní reakce, kterým rozumíme,“ uvedla organizace.

Předsedkyně strany Za lidi Veronika Remišová pak řekla, že Kuffa „hrubě zneužil slavnost svaté mše“. „Zneužívat náboženské cítění věřících a zneuctít duchovní prostor pro své sobecké politické cíle je za hranicí jakéhokoliv dobrého vkusu, ale také za hranicí toho, jak by se měl chovat politik, který se hlásí ke křesťanství,“ míní. „Těmto lidem kolem Fica, Pellegriniho a Danka není nic svaté, dokážou pošlapat i duchovní prožívání víry,“ dodala podle portálu Dnes24.

Mimochodem, Kuffa se do politiky dostal díky straně OLaNO (dnes pod názvem Slovensko), kterou vede expremiér Igor Matovič. Právě na Matovičově kandidátce se totiž v minulosti sešli mnozí slovenští konzervativní křesťané. A strana někdejší Matovičovy vicepremiérky Remišové šla do letošních voleb v koalici s Matovičem.

Postavičky ze SNS

Kuffu už však na ministerstvo kultury nominovala SNS Andreje Danka, jež do parlamentu přivedla hned několik bývalých členů krajní pravice a kontroverzních osobností. Kromě Kuffy, který byl po OLaNO ještě i členem Lidové strany Naše Slovensko (LSNS), je to rovněž samotná šéfka resortu kultury Martina Šimkovičová. Ta si svou kariéru založila na šíření dezinformací a konspiračních teorií.

Tímto výčet nekončí. Nově na ministerstvu dostal významný post i někdejší člen SNS a krajně pravicové Republiky Lukáš Machala. Stane se generálním tajemníkem služebního úřadu resortu, což znamená, že bude mít na starosti zejména nábor a propouštění tamních úředníků. Svou zálibou v konspiracích se přitom vymyká i „slovenskému standardu“, píše Denník N.

Machala například věří, že muslimy do Evropy posílají ilumináti, a nazývá to „konečným řešením evropské, a tedy i slovenské otázky“. Souzní také s teorií, že je obyvatelstvo práškováno z letadel takzvanými „chemtrails“. A na internetu jako důkaz pravdivosti této myšlenky sdílel video, kde se jistá žena snaží zapalovačem rozpustit sněhovou kouli. A protože jí to nejde, prohlásí, že je z plastu. Hoax tehdy vyvraceli i slovenští meteorologové. V době covidu zase Machala šířil nesmysly o počtu obětí.

A ještě před válkou na Ukrajině označil ruského diktátora Vladimira Putina za jednoho z mála politiků, kteří jsou „vzdělaní, rozvážní, odvážní a chrání národní a státní zájmy svého lidu“. K narozeninám mu tehdy popřál všechno nejlepší a mnoho dalších let života. „Určitě není dokonalý, ale pro mě je příkladem vlastence a světového státníka,“ dodal Machala. Za válku na Ukrajině také podle něj mohou „cizí páni ze Sionu a zpoza Atlantiku“ a „satanističtí globalisté“.