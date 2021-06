Slovenský ministr odešel kvůli korupci, pak demisi stáhl. Už má smůlu

Zatímco v Česku se ministři recyklují na žádost premiéra, do slovenské vlády se vracejí sami. Šéf resortu zemědělství Ján Mičovský po dvou týdnech stáhl demisi s tím, že „nechce utíkat z boje“. Rezignoval přitom proto, že do veřejné funkce přivedl úřednici nyní podezřelou z korupce a chtěl za to převzít odpovědnost. Jeho touha po starém místě však zřejmě zůstane nevyslyšena.